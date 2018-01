Gramzow Fünfter - Schwedter "D" bucht Endrunde

jm

Brandenburg/Stahnsdorf/Ludwigsfelde (MOZ) Die A-Junioren des VfB Gramzow haben am Sonntag beim Turnier um die Hallenfußball-Landesmeisterschaft (nach Futsalregeln) einen beachtlichen fünften Rang belegt. Nach Staffel-Platz 3 bezwangen sie Einheit Perleberg im Platzierungsmatch mit 1:0. Bei den E- bis C-Junioren hatte es indes am Wochenende erst die Landesvorrunden gegeben. Dabei sicherte sich D-Junioren-Landesligist FC Schwedt nach spannendem Turnierverlauf in Stahnsdorf den Gruppensieg und damit die Qualifikation für die Endrunde am bevorstehenden Wochenende in Cottbus. Als Dritter (E-Team des FC Schwedt) und Sechster (C-Junioren der SpG Oderberg/Lunow) schafften dies die anderen Vertreter der Region nicht.