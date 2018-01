Kopf an Kopf im letzten Durchgang

Sven Kämpfe

Eberswalde (Kegeln) beim ersten Turnier der Meisterrunde Landesliga Herren A/B/C in Seedorf belegten die Kegler der SG Eberswalde den dritten Platz.Die Seedorfer waren auf ihrer Heimbahn klarer Favorit und gewannen deutlich das erste Turnier, wobei Eckhard Johnke mit 908 Holz Tagesbestleistung spielte.

Die Eberswalder starteten mit Manfred Jungnickel und 873 Holz und setzten sich so auf Rang drei, hinter Titelverteidiger Oranienburger KC und vor Lok Potsdam. Im zweiten Durchgang drehte sich das Blatt. Manfred Sasse kam für die SG erst zu spät ins Spiel und brachte so nur 848 Holz mit. Somit fielen die Eberswalder mit 15 Holz Rückstand auf Rang vier zurück. Der Mannschaftskapitän Ralf Amonat brachte die Waldstädter jedoch mit einer Topleistung von 902 Holz wieder ins Spiel.

Vor dem letzten Durchgang platzierten sich die Potsdamer mit +104 Holz auf Rang zwei vor SG Eberswalde mit +103 Holz und den Oranienburgern mit +100 Holz. Nun entschied der Abschlussdurchgang vor dem engen Stand über die Plätze zwei bis vier. Sven Kämpfe begann seinen Wettkampf für die SG Eberswalde recht stark, konnte aber den Potsdamer Helmut Heinke nicht halten, der seinen Wettkampf mit 900 Holz beendete. Sven Kämpfe spielte 887 Holz, die Platz 3 für die SG Eberswalde bedeuteten. Oranienburg wechselte in diesem Durchgang noch aus, brachte aber nur 848 Holz mit und wurde Vierter.

In Potsdam, zum zweiten Turnier am 27. Januar streben die Eberswalder Platz zwei an.