Barnimerin fliegt mit Leihgabe zum Sieg

Britta Gallrein

Neustadt/Dosse (MOZ) Die Barnimer Springreiterin Kimberley Alexandra Gibson holte sich beim CSI Neustadt/Dosse den Sieg in der Gold Amateur Tour. Bei dem größten Turnier in Brandenburg setzte sich die 21-jährige Amazone vom Reitverein Elisenau gegen internationale Konkurrenz durch und gewann mit ihrer neunjährigen Stute Dree Boeken's Diarados Roesche.

Drei Prüfungen der schweren Klasse musste die Elisenauerin, die derzeit eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau absolviert und nebenbei die Pferde auf der heimischen Anlage reitet, mit ihrer Stute absolvieren. Bereits am vergangenen Donnerstag ging es los. Morgens schrieb die engagierte Reiterin noch zwei Klausuren an der Berufsschule, schaffte es nur dank tatkräftiger Hilfe ihres Teams, rechtzeitig in Neustadt an den Start zu gehen und bewies dort Nerven. Mit der Stute, die ihr vom Züchter zur Verfügung gestellt wird, bis ihr Erfolgspferd McLeod wieder fit ist, blieb sie im S-Springen über 1,40 Meter nach Strafpunkten fehlerfrei und belegte Platz eins. Platz drei gab es im S-Springen nach Strafpunkten und Zeit am Freitag. Erneut über 1,40 Meter ging es dann zum Abschluss am Sonntag. In diesem Zwei-Phasen-Springen über 1,40 Meter blieb das Paar aus dem Barnim ebenfalls fehlerfrei und sicherte sich damit den Sieg in der Tour.

Die Stute Dree Boekens Diarados Roesche erweist sich als Glücksfall für die Barnimerin, die in diesem Jahr von den "Jungen Reitern" in die Altersklasse "Reiter" wechseln wird. Kimberleys Wallach McLeod laboriert schon länger an einer Verletzung. "Ob er wieder fit wird, wissen wir noch nicht", sagt Vater Alexander Gibson. Dass der Züchter ihr die Stute zur Verfügung stellt, ist daher perfekt für die Barnimerin, die schon weitere Turnierstarts geplant hat, unter anderem beim hauseigenen Turnier Anfang April und bei den Hallen-Championaten in Tremsdorf. "Die Stute steht auch zum Verkauf, aber wir hoffen, das Kimbi sie noch eine Weile reiten kann."