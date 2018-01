Friedländer Teams kassieren zwei Heimniederlagen

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Zwei Niederlagen gab es für die Handball-Teams des SSV Rot-Weiß Friedland in den ersten Heimspielen des Jahres in der Verbandsliga Süd. Die Frauen mussten sich zum Auftakt der Rückrunde Chemie Guben knapp mit 17:19 (7:11) geschlagen geben. Die Männer verloren im letzten Spiel der Hinrunde deutlich mit 18:35 (8:19)gegen den SC Trebbin.

Das war ein Fehlstart für die Friedländer vor dem zahlreich erschienen Heimpublikum, das am Ende dennoch Beifall spendete. Sicherlich als Aufmunterung, es nächstes Mal besser zu machen. Für die Frauen war es die siebte Niederlage im neunten Spiel, dazu gab zwei Siege. Damit stehen die Rot-Weißen zu Beginn der zweiten Halbserie auf Rang8 des Neunerfeldes.

Nach gutem Beginn mit einigen Führungen gerieten die Friedländerinnen erstmals beim 5:6 (13.) in Rückstand, der bis zur Pause sogar auf vier Tore anstieg. Im zweiten Abschnitt glichen sie in den ersten neun Minuten zum 11:11 aus und führten dann mit 14:13 (47.) - allerdings letztmals in der Partie.

"Da kam auf einmal ein Bruch und wir haben ab da nur noch Standhandball gespielt, zu früh geworfen und leichte Bälle verloren", ärgerte sich Trainer Bernd Klinkisch darüber sowie über einige Entscheidungen der Schiedsrichter. Darunter die Hinausstellung von Sara Misterek nach 47 Minuten wegen angeblicher Schiedsrichterbeleidigung.

"Trotzdem hätte die Niederlage nicht sein müssen", sagt der SSV-Coach. Es scheine vor allem auch eine Kopfsache zu sein. Nun soll es am Sonntag, ab 14Uhr, bei Schlusslicht HC Spreewald mit dem dritten Saisonsieg klappen.

Ebenfalls die siebte Niederlage kassierten die Männer der Rot-Weißen, die daneben einmal gewannen und zweimal remis spielten. Sie schließen die Hinrunde damit als Neunter der elf Mannschaften ab. Dass man gegen den ambitionierten Tabellenzweiten aus Trebbin verlieren kann, bleibt unbestritten. Aber: "Sich derart abschlachten zu lassen, das musste nun wirklich nicht sein. Das war unser schlechtestes Saisonspiel", fand Trainer Volker Musick klare Worte nach der Heimpleite, bei der der Kontrahent in allen Belangen überlegen war. "In der Deckung haben wir keinen Zugriff bekommen, im Angriff überhastet abgeschlossen."

In der Begegnung lagen die Gastgeber nur einmal in Führung - beim 1:0 nach eigenem Anwurf. Eigentlich war die Partie bereits nach neuneinhalb Minuten entschieden, als es 3:8 stand. Von da an vergrößerte sich der Rückstand der Gastgeber gegen locker aufspielende Trebbiner, "für die es bei uns eher ein Trainingsspiel war", sagte der SSV-Coach. Zu allem Überfluss musste Patrick Schreiber mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vorzeitig aus dem Spiel, nachdem er nach einem Foul auf die Platte gekracht war.

"Mein Team hat sich frühzeitig aufgegeben, das ist nicht zu akzeptieren. Wir können uns für diese schlechte Leistung bei den Zuschauern nur entschuldigen", erklärte Volker Musick. "Da wird es noch klare Worte geben im Training müssen."

Danach müsse dieses Spiel schnell abgehakt werden, um zum Rückrunden-Auftakt erfolgreicher zu sein. Den gibt es bereits am Sonnabend, ab 18 Uhr, erneut mit einem Heimspiel in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums gegen den Tabellennachbarn Chemie Guben. "Das wird die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen", ist sich Trainer Musick sicher.