Kabinenpredigt trägt umgehend Früchte

Georgios Tsapanos

Brandenburg (MOZ) Einigen Unbilden zum Trotz, entführten die Oberliga-Handballer des MTV Altlandsberg zwei Punkte beim SV Brandenburg-West. Auch, da sie einen 12:14-Rückstand am Ende doch noch in einen 33:24-Erfolg umwandelten.

Es ging bereits nicht wirklich verheißungsvoll los: Kaum in den Fahrzeugen, gab es auch schon Stau auf der A 10. Grund dafür eine Vollsperrung nach einem Unfall. Folge: Zu späte Ankunft, zu kurze Erwärmung. Als es dann losging, lief es nicht rund. Aus der Altlandsberger 3:1-Führung in der 5. Minute wurde keine 180 Sekunden später ein 3:5-Rückstand. Über 5:8 und 7:10 erhöhte sich der bis zur 19. Minute auf drei Treffer.

"Wir haben uns in dieser Phase einfach zu viele Abstimmungsfehler geleistet. In Summe ergab es dann den eigentlich nicht nötigen Rückstand meiner Mannschaft", stellte MTV-Coach Tilo Leibrich nüchtern fest.

Doch es kam noch schlimmer: Eine normale Zwei-Minuten-Strafe und eine aufgrund eines Wechselfehlers weitere Zeitstrafe führten dazu, dass die Grün-Weißen die zweite Halbeit in doppelter Unterzahl würden in Angriff nehmen müssen. Dementsprechend deutlich sollen die Worte des Altlandsberger Übungsleiters in der Kabine gewesen sein. Was er seinen Mannen auch immer erzählt haben mag, die Wirkung haben seine Worte nicht verfehlt.

Trotz doppelter Unterzahl glich der MTV zum 14:14 aus. Der Wendepunkt. Von nun an lagen die Gäste in Front und bauten diese Führung kontinuierlich aus. Am Ende trennten den Gastgeber Brandenburg neun Treffer vom MTV. Und sieht man einmal freundlich vom ersten Durchgang ab, geht der Erfolg auch in dieser Höhe in Ordnung.

Angeführt von einem starken Auftritt Ridha Trabelsis (insgesamt neunmal erfolgreich) und einmal mehr Dominic Witkowskis und Torhüter Philipp Pohls (der sich beim 28:20 sogar selbst in die Torschützenliste eintragen konnte), haben die MTV-Herren einen möglichen Rückschlag mit Können und Charakter, zum Leidwesen der Gastgeber, in einen Auswärtserfolg umgewandelt. Was auch angesichts der langen MTV-Verletztenliste (Fabian Plaul, Toni Schäl, Arian Thümmler, Stephan Untermann und Friedrich Hanschel) keinen schlechten Abschluss der Hinrunde darstellt.

Am nächsten Sonnabend ist der VfL Tegel zu Gast in der Erlengrundhalle - und der hat gerade den amtierenden Oberligameister Lausitzer HC Cottbus mit 31:20 nach Hause geschickt. Es bleibt weiter spannend ...