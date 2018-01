Widersprüche und Proteste

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Nachdem die Stadt Wriezen gemeinsam mit den Trägern die Kita-Gebühren erhöht hat, gab es für Eltern mit höheren Einkommen ein böses Erwachen. Wegen Anfragen und Widersprüchen gegen die Bescheide hat Angelika Kerstenski, Kämmerin der Stadt, den Beschluss erläutert.

"Wir haben 2007 zum letzten Mal die Elternbeiträge erhöht", sagte Angelika Kerstenski. Doch wegen der Einführung des Mindestlohns für das technische Personal, der teilweise erheblichen Investitionen in die Kita-Gebäude sowie der gestiegenen Energiepreise musste die Stadt die Eltern beteiligen. Der Zuschussbedarf pro Kita betrage bisher und auch künftig 150 000 bis 200 000 Euro, sagte Angelika Kerstenski.

Wegen der zahlreichen Anfragen der Eltern erläuterte sie die Entscheidung der Stadt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur, Gesundheitswesen und Sport. Zudem hatten sich Eltern zum Besuch der Ausschusssitzung angekündigt. 2015 habe die Stadt zusammen mit den Trägern, dem DRK-Kreisverband Märkisch-Oderland Ost und dem Awo-Kreisverband Brandenburg-Ost, eine Arbeitsgruppe gebildet, um gleiche Kita-Beiträge in der Stadt zu erreichen. Es gab bei beiden Trägern unterschiedliche Elternbeitragsrichtlinien und unterschiedliche Bemessungen.Während die einen Lohn-oder Gehaltsnachweis verlangten, wollten die anderen einen Einblick in die Steuererklärung nehmen.

Die erste Veränderung gab es 2016. Dabei musste das Einvernehmen mit allen Trägern und deren Gremien hergestellt werden, sagte Angelika Kerstenski. Darüber hinaus prüfe der Landkreis als untere Aufsichtsbehörde die Sozialverträglichkeit der Gebührensatzung. Die Kosten für Krippe, Kindergarten und Hort müsse je nach Einkommen der Eltern gestaffelt sein und deutliche Unterschiede aufweisen.

Um sich zu darüber zu informieren, wo sich Wriezen einordnet, ließ die Stadtverwaltung im Umkreis von 60 Kilometern elf Kitas hinsichtlich ihrer Beiträge überprüfen. Dabei stellte sie fest, dass die im Krippenbereich sowie im niedrigen als auch im hohen Einkommensbereich mittlere Positionen aufweist. Die Beiträge der Eltern mit niedrigem Einkommen in den Kindergarten- und Hortbereichen liegen im Vergleich mit den anderen ebenfalls im Mittelfeld. Bei den oberen Einkommensbereichen belegt Wriezen im Kindergarten- und Hortbereich eine Spitzenposition.

"In konkreten Zahlen lässt sich das schwer erklären, weil die Berechnung individuell ist", sagte Cordula Töpfer, Geschäftsführerin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Märkisch-Oderland Ost mit Sitz in Seelow. Wer sein Kind gemäß Standard sechs Stunden lang betreuen lässt, stelle eine moderate Erhöhung fest. Seien beide Eltern berufstätig und die Kinder bleiben bis zehn Stunden in der Kita, werde es teurer. Je jünger das Kind und umso länger die Betreuungszeit, desto höher falle der Elternbeitrag aus, erklärte Cordula Töpfer.

Der Essensbeitrag in der Kita sei auf 1,50 Euro festgelegt worden, so die Kämmerin." Frühstück und Vesper dürfen nicht mehr über das Essensgeld kassiert werden, sondern müssen mit den Betriebskosten verrechnet werden, führte Angelika Kerstenski aus. Dies sei aber nicht der Grund für die deutlich höheren Betriebskosten. Da fallen eher der Mindestlohn, der 2017 erneut erhöht wurde, und damit die Kosten für das Reinigungspersonal eher ins Gewicht.

Ob das letzte Betreuungsjahr wirklich für die Eltern kostenfrei wird und wer es bezahlt, steht noch nicht fest. "Ich glaube es erst, wenn ich es schriftlich in der Hand habe", sagte Angelika Kerstenski.