Mit den Wiesenkrümeln ins Grüne

Irina Voigt

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Kinderland Krümelbude gGmbH baut auf dem Areal zwischen Posentsche und Mozartstraße eine Kindereinrichtung für insgesamt 90 Mädchen und Jungen aus der Gemeinde. Ende Mai soll Baustart sein, im November Betriebsstart.

"Rettet dieses Wäldchen - für unsere Kinder" steht auf den Plakaten, die an die Bäume geheftet sind. Hier mache man sich Sorgen um die Umwelt, soll das heißen. 240 Meter Zaun wurden in der vergangenen Woche aufgestellt. Sie sind die Grenze des 4000 Quadratmeter großen Areals, auf dem in diesem Jahr die Kinderland Krümelbude gGmbH eine Kita errichten wird, für die sie die Trägerschaft hat. Und der Zaun rettet auch die schlanken Pappeln, die hochgewachsenen Birken und sämtliches Unterholz vor dem Müll, der hier immer wieder abgeladen wurde. Zwei Säcke getrockneter Zement sind dieser Tage aktuell hinzugekommen und auch ausgediente Weihnachtsbäume.

"Wir haben hier ein wunderschönes Grundstück für 50 Jahre in Erbbaupacht übernommen", sagt Ronny Schramm. Er ist der Geschäftsführer der gGmbH, die in der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf und in Hoppegarten inzwischen fünf Kindereinrichtungen für 320 Kinder in Trägerschaft betreibt. Angefangen hatte es mit einer Vereinsgründung, weil "wir für unsere Kinder in der Gemeinde keine Plätze bekamen", erinnert er sich an die Zeit vor zehn Jahren. Jetzt stehen mit der Kita Wiesenkrümel in Fredersdorf-Nord und der Kita Dahlwitzer Krümel in Hoppegarten zwei weitere Neubau-Projekte vor ihrer Umsetzung.

"Wir haben jeden einzelnen Baum genau unter die Lupe genommen und wer standhaft und sicher ist, bleibt stehen", sagt Schramm kategorisch, der sich dafür mit Baumgutachtern in Verbindung gesetzt hat. Der Teil des Grundstücks, auf dem die Bäumchen dicht an dicht stehen, eigne sich in seinen Augen bestens für einen Abenteuerwald für die Kinder. "Wir wollen die vorhandene Natur kreativ in die Gestaltung der Spielflächen einbeziehen", sagt Schramm.

In dieser Kita sollen auch die sogenannten Lückekinder Platz und Raum finden. "Das ist kein Jugendklub, sondern ein Angebot für die Mädchen und Jungen, die für den Hort zu alt, für den Jugendklub aber noch zu jung sind."

Erfahrung im Neu-Bauen hat die gGmbH bei der Kita Krümelbude 2.0 gesammelt. Die kommen hier und beim fast zeitgleichen Bau der Hoppegartener Kita in der Köpenicker Straße zum Tragen. So werden beide wieder Bauten der höchsten Energieeffizienzstufe sein. "Das macht sich bezahlt", sagt Schramm. Für die Erdwärmeheizung in der Kita in der Kollo-Straße habe man vergangenes Jahr 2200 Euro bezahlen müssen. Dazu im Vergleich für die Kita in der Loosestraße, die herkömmlich mit Gas geheizt wird, 8000 Euro.

Die Wiesenkrümel können sich auch auf eine kleine Sauna in der Einrichtung freuen. "Wir versuchen immer, die Wünsche der Erzieher und Kinder mit zu berücksichtigen", sagt Schramm, ohne da gleich ein Zertifikat zu beantragen. "Wir bedienen uns verschiedener pädagogischer Richtungen, suchen uns davon das raus, was zu uns passt."

Gebaut werden beide Einrichtungen wieder "mit unserem bewährten Partner", der Cordes Holzbau GmbH. Also bleibt man dem farbenfrohen Stil mit vielen Holzeinbauten und einem großen Bewegungsraum treu. Baubeginn in Fredersdorf-Nord - hier liegen bereits 36 Anmeldungen vor - soll Ende Mai sein, in Hoppegarten sechs Wochen früher.