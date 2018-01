Steinhöfel wieder mit Ortsbeirat

Daniela Windolff

Steinhöfel (MOZ) Der Angermünder Ortsteil Steinhöfel hat einen neuen Ortsbeirat. Von den vier Kandidaten auf dem Stimmzettel könnten jetzt drei in den Ortsbeirat einziehen.

Nachdem die Wahl im September nach der Auflösung des alten Ortsbeirats Anfang des Jahres 2017 aus Mangel an Bewerbern abgesagt werden musste, stellten sich nun für den erneuten Wahltermin vier neue Kandidaten jeweils als Einzelwahlvorschläge zur Verfügung. Ohne Ortsbeirat hätte der Ortsteil von der Stadt zwangsverwaltet werden müssen.

Am Sonntag wurden nun alle 150 wahlberechtigten von Steinhöfel an die Wahlurnen gerufen, um ihre Stimme abzugeben. Der Ortsbeirat besteht aus drei Mitgliedern.

86 von 150 Wahlberechtigten beteiligten sich in Steinhöfel am 14. Januar an der Wahl des neuen Ortsbeirates. Acht davon waren Briefwähler. Das Wahllokal schloss um 18 Uhr. Danach wurden die Stimmen ausgezählt.

Das vorläufige Wahlergebnis nach Auszählung der Stimmen am Sonntagabend sieht wie folgt aus: Die Angestellte Karin Schulze (55) erzielte mit 86 Stimmen das beste Ergebnis. Die 42-jährige Erzieherin Jeanette Guilbert und der Bandbeschicker Maik Stenzel (40) erhielten jeweils 70 der abgegebenen Stimmen. Mit 26 Stimmen hätte der Schlosser René Lenz (36) nach gegenwärtigem Stand nicht genügend Stimmen, um in den Ortsbeirat einzuziehen.

Die drei Kandidaten mit den meisten Stimmen ziehen, wenn sie die Wahl annehmen, in den Ortsbeirat. Bei ihrer ersten Ortsbeiratssitzung am 7. Februar würden sie dann aus ihrer Mitte während der konstituierenden Sitzung den Vorsitzenden des Ortsbeirates Steinhöfel wählen.

Der Ortsbeirat ist zu allen Angelegenheiten, die den Ortsteil betreffen anzuhören und kann Anträge einbringen und hat in der Stadtverordnetenversammlung und in den Ausschüssen Vorschlags- aber kein Stimmrecht. Der Ortsteil Steinhöfel mit den Gemeindeteilen Neuhaus und Friedrichsfelde hat derzeit rund 230 Einwohner.