Umzug mit politischen Folgen

Cornelia Link-Adam

Jacobsdorf/Biegen (MOZ) Seit 1999 war Andreas Althausen der Pfarrer für Jacobsdorf und viele umliegende Dörfer. Im Juni wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Seit dem Jahreswechsel lebt der 62-Jährige im Briesener Ortsteil Biegen - und das hat politische Folgen für den Gemeinderat von Jacobsdorf.

Eigentlich wollte Andreas Althausen mit seiner Waltraud in Jacobsdorf bleiben. Doch da sein Nachfolger gefunden ist, mussten sie das Pfarrhaus räumen. "Ich wollte ja in den Süden. Wir fanden 100 Kilometer südlich von Rom auch schon eine Pension, sogar mit Fahrer und Bügelfrau. Doch meine Waltraud wollte einfach nicht nach Italien ziehen", erzählt Andreas Althausen. So suchten beide eine neue Bleibe in der Region, waren auch in Bad Saarow, "aber da war es zu klein und wir hätten unsere beiden Hunde nicht mitnehmen können." Althausens kamen schließlich auf Biegen. Das Pfarrhaus wurde ihnen seitens der Kirche aber verwehrt. "Zum Glück hatte Martin Pfeiffer, der im Gemeindekirchenrat ist, in seinem Gutshof noch eine Wohnung frei. Die ist groß genug auch für meine vielen Bücher und hat sogar tolle Backsteinmauern." Das es sich dabei um das einstige Gasthaus "Zur süßen Last" handelt, in dem sie einst oft gut gegessen haben, passe umso mehr. Dazu haben sie mit ihrem Wintergarten einen direkten Blick auf die Kirche.

Das Weihnachtsfest inmitten von Umzugskisten liegt hinter ihnen, Silvester feierten sie schon im neuen Reich mit Nachbarn. Vergangene Woche haben sie sich im Amt umgemeldet, diese Woche kommt der Festnetz-Anschluss. Längst fühlen sie sich angekommen in Biegen, gehen viel spazieren. Gottesdienste wird er einige übernehmen, auch den Frauenkreis betreuen. "Und einen Fahrer für Besorgungen, da wir ja kein Auto mehr haben, gibts auch", sagen sie und freuen sich auf die Zukunft.

Althausens Wegzug in die Gemeinde Briesen hat Folgen für den Gemeinderat in Jacobsdorf. Der CDU-ler hat das Gremium wegen des Umzugs zum Jahreswechsel verlassen. "Seine Stelle bleibt leer, weil sein Nachrücker Ronny Manteuffel auch nach Briesen gezogen ist", erklärt Odervorlands Wahlleiterin Roswitha Standhardt auf Nachfrage. Damit habe die CDU bis zu den neuen Kommunalwahlen 2019 nur noch einen Platz im Rat - besetzt durch Dr. Jürn von Stünzner (Sieversdorf).