Die Lebuser Gotteshäuser

Ingo Mikat

Lebus (MOZ) Die traditionelle Januarwinterwanderung der Naturfreunde Deutschland Regionalgruppe Lebuser Land stand in diesem Jahr unter dem Leitmotto: "Kirchen in Lebus". Stadtchronist Manfred Hunger übernahm ihre inhaltliche Gestaltung. Er führte die Exkursionsteilnehmer zu gegenwärtigen und historischen Standorten christlicher Gebetshäuser.

Vom Treffpunkt am Anglerheim folgten ihm mehr als 20 Teilnehmer auf einem zweistündigen Rundkurs durch die Lebuser Altstadt. Bei einem Besuch der Stadtkirche, dem ersten Ziel der Wanderung, erinnerte Manfred Hunger daran, dass es in Lebus im Laufe der Geschichte der Stadt einst fünf christliche Kirchen gab. Die Stadtkirche, erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt, mehrmals durch Brände zerstört, entstand 1810 neu, konnte nach starken Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg jedoch nur in einigen Abschnitten wieder hergestellt werden. Sie ist als einzige der fünf früheren Kirchen heute noch erhalten. Nach einem Aufstieg auf den Burgberg wandten sich die Teilnehmer der Exkursion dem dort im Straßenpflaster abgebildeten Grundriss des ehemaligen Lebuser Doms zu.

Manfred Hunger informierte über die große historische Bedeutung des im 12. Jahrhunderts mit Gründung des Bistums erfolgten Domaufbaus. Der Besatzung der Lebuser Burg stand, wie er weiter ausführte, im Obergeschoß des Eingangsgebäudes des Bischofsschlosses wahrscheinlich zusätzlich eine Kapelle für Gebete zur Verfügung. In slawischer Zeit existierte in der Vorburgsiedlung (Suburbium) zudem als viertes ehemaliges Gotteshaus die St. Petri-Kirche. Nach Verlassen des Burgberges und einem kurzen Stopp an einer 2010 errichteten Erinnerungsstätte für das einst an dieser Stelle stehende Gebetshaus einer heute als Alt-Lutheraner bezeichneten Gruppe von Gläubigen, führte die Wanderung nochmals etliche Treppen auf eine gegenüberliegende Anhöhe. Auf dem Areal, das heute der Burgschule Raum bietet, entstand nach der Zerstörung der ersten Domkirche um 1354 eine neue Kathedrale.