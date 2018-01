Straßenplanung für zwei Wohngebiete

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Mit einer umfangreichen Tagesordnung beschäftigen sich die Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung der Stadt Werneuchen in ihrer heutigen Sitzung an 19 Uhr im Saal des Rathauses. Nach der Einwohnerfragestunde gibt es zunächst Informationen zu den Auswirkungen und Möglichkeiten des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion für Werneuchen. Anschließend soll der Billigungs- und Offenlagebeschluss zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Energiepark Weesow-Willmersdorf" beraten werden. Weitere Punkte sind die Straßenplanung in den Bebauungsplänen "Krummenseer Chaussee" sowie "Wohngebiet Schillerstraße/Pommernallee", die Kapazitätserhöhung an der Grundschule im Rosenpark, Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Seefeld (parallel zur Regionalbahnlinie) sowie die mögliche Abgabe der Trägerschaft der Europaschule an den Landkreis Barnim. Die Beratung ist wie immer öffentlich.