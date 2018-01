Country für Frühaufsteher

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) Für Paul Bonin und Elizabeth Carlton war es das früheste Konzert, das sie je gegeben haben. Eine Stadtrundfahrt nach dem Auftritt eher unwahrscheinlich. "Ich werde danach wohl direkt zurück ins Bett gehen", sagt der hagere Bonin im schwarzen Anzug kurz vor dem Auftritt der "Wildfires" am Sonnabend um 10.30Uhr im Paul-Wunderlich-Haus. Zusammen mit Sängerin Liz Carlton und Gastmusiker Axel Rosenbauer an der Pedal Steel ist die Band für Guten Morgen Eberswalde aus Berlin angereist.

Dort leben und arbeiten der Engländer Bonin und Carlton, die ihre Wurzeln in Tennessee hat, seit einigen Jahren. Als Country-Folk-Duo "The Wildfires" verdienen sie ihren Lebensunterhalt, haben bisher ein Album und eine EP herausgebracht und arbeiten derzeit an der zweiten Langspielplatte. Ob sie auch privat ein Paar sind, beantwortet Bonin nicht eindeutig. Tatsächlich würde man sie das aber häufig fragen.

Das erscheint angesichts der Harmonie auf der Bühne nicht überraschend. Mit fast durchgängig zweistimmigem Gesang präsentiert die Band ihre Songs. Trotz angeblicher Anleihen bei Künstlern verschiedener Genres ist die Marschrichtung des Konzerts relativ eindeutig. Das Ganze ist sehr wohlklingende gefühlvolle Cowboymusik. Der Country-Charakter ist schon allein durch die im Sitzen gespielte Pedal-Steel-Gitarre von Axel Rosenbauer unausweichlich, deren Slide-Klänge sich wie eine dritte Stimme durch alle Songs ziehen. Einziges Begleitinstrument ist Bonins Akustik-Gitarre und ab und zu ein Schellenring in der Hand seiner Partnerin.

Die Stücke sind fast durchweg Eigenkompositionen. "Aber ab und zu ein Coversong ist erlaubt", sagt Paul Bonin, bevor das Trio "500 Miles away from Home" anstimmt. Im Coen-Brothers-Film "Inside Llewyn Davis" wird das Lied von Popstar Justin Timberlake gesungen.

"The Wildfires" brauchen nicht lange, um warm zu werden mit dem Eberswalder Publikum. Die Band bekundet ihre Sympathie mit freundlichen Ansagen, das Publikum die seine mit viel Applaus. Gut 200 Menschen aller Altersgruppen haben am Vormittag den Weg ins Paul-Wunderlich-Haus gefunden - hungrig nach Musik.

Musikalisch soll es auch weitergehen. Nach einem Ein-Mann-Wanderzirkus am kommenden Sonnabend, singt Anja Neumann am 27. Januar Kästner. Und am 3.Februar gibt es zur gewohnten Zeit um halbelf ein Konzert mit dem Tobias-Hoffmann-Trio.