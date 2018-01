Farbenfrohe Letschiner Foto-Impressionen im Haus Birkenweg

Ines Weber-Rath

Letschin (MOZ) In die Letschiner Heimatstuben ist zum Jahresbeginn eine besondere Farbenpracht eingezogen. Sie geht auf eine junge Frau zurück - auf Mandy Kutzner. Die Hobbyfotografin stellt Fotos aus ihrem Heimatort und seiner unmittelbaren Umgebung aus. "Die Bilder sind bis auf zwei Ausnahmen alle auf dem Grundstück meiner Eltern und im Umkreis von wenigen Kilometern darum herum entstanden, sagt die 36-Jährige, die in Letschin aufgewachsen ist und heute in Eberswalde lebt, wo sie in der Barnimer Busgesellschaft das Marketing verantwortet.

Mandy Kutzner freute sich, zur Ausstellungseröffnung viele Bekannte zu sehen, darunter ehemalige Nachbarn und Lehrer. "Ist das herrlich bunt", rief eine Besucherin aus, als sie, aus dem tristen Grau von draußen kommend, den großen Ausstellungsraum im "Haus Birkenweg" betrat.

Auf einer Wand hat es Mandy Kutzner dort Frühling und Sommer sein lassen. Ein ganzer Komplex großformatiger Fotos zeigt die Fülle und Vielfalt der Blüten im Garten ihrer Mutter.

Von der habe sie einst, nach dem Schulabschluss, auch ihre erste Digitalkamera bekommen, erzählt die Hobbyfotografin, die nach dem Abitur in Letschin in Freiburg im Breisgau den Beruf der Touristik- und Wirtschafts-Assistentin erlernt hat.

Aus ihren Fotos spricht die Liebe zur alten Heimat, der Oderbruch-Landschaft und den Tieren, die darin zu Hause sind. Auch den ganz kleinen. Die Spatzen-Versammlung auf den Sonnenblumen und die dicke Biene auf einer Zinnien-Blüte gehören zu den schönsten Motiven der schlicht "Oderbruch" überschriebenen Ausstellung. Der wünschte Heimatstuben-Leiter Edgar Petrick viele interessierte Besucher.

Mandy Kutzner hat ihre rund 30 ausgestellten Fotos in Rubriken sortiert - nach Jahreszeiten oder dominierenden Motiven. So sitzen die Rommé- und Skatspieler mittwochs im Musikzimmer der Heimatstuben unter Herbst- und Erntefotos, während man im Vortragsraum nebenan einen Eindruck davon bekommen kann, wie ein echter Winter in Letschin aussieht: Die Fotos, die schneebedeckte, strahlend weiße Felder und Bäume zeigen, sind 2009 entstanden.

Fotoausstellung "Oderbruch" von Mandy Kutzner im Haus Birkenweg Letschin, geöffnet Montag bis Freitag, 11 bis 17 Uhr, am Wochenende 14 bis 17 Uhr u.n.V.; Tel. 033475 50797; E-Mail: letschiner-heimatstuben@t-online.de