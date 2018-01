Erkundungstour für Schüler in spe

Ines Weber-Rath

Neutrebbin (MOZ) Vor allem an die neuen Siebtklässler und ihre Eltern richteten sich die Angebote der Oderbruch-Oberschule in Neutrebbin zum Tag der offenen Tür am Sonnabend. Zudem ging die Diskussion ums geplante Schulzentrum weiter.

Das Angebot zum Gespräch mit Schulleiterin Doreen Kind und ihren Lehrer-Kollegen an der Oderbruch-Oberschule in Neutrebbin nutzten viele Eltern am Sonnabend. Wobei es nicht nur darum ging, Lernbedingungen und -Inhalte zu erfahren. Die Eltern bewegt die Frage: Wie sicher ist die Oberschule noch?

Viele Eltern Neutrebbiner Grundschüler seien im Zusammenhang mit der geplanten Bildung eines Schulzentrums verunsichert, bestätigte Mario Hirschbein, Elternsprecher der Grundschule. Er war am Sonnabend in die Oberschule gekommen - im Unterschied zu manchen Eltern von Sechstklässlern, die sogar persönliche Einladungen erhalten hatten.

Man könne eine Schule auch tot reden, kritisierte Marco Egloff, stellvertretender Elternsprecher der Oberschule. Er verweist, wie auch Doreen Kind, auf die Vorteile eines Schulzentrums und speziell der Neutrebbiner Oberschule. "Wir können zwei 7. Klassen mit je zwölf Schülern aufmachen. In so kleinen Klassen ist ein Lernen möglich, bei dem auf Stärken und Schwächen jedes einzelnen eingegangen werden kann", betont die Schulleiterin.

Sie kündigt fürs neue Schuljahr eine Ausbildungsinitiative in Zusammenarbeit mit Partnern aus der lokalen Wirtschaft an. Die Oderbruch-Oberschule ist für ihren starken Praxisbezug bekannt. Mehr als 90 Prozent der Zehntklässler aus dem Vorjahr haben sofort eine Lehrstelle bekommen oder machen am Oberstufenzentrum das Abitur.

Mario Hirschbein wünscht sich nun klare Aussagen zur Sicherheit der Grundschule mit Blick aufs geplante Schulzentrum.