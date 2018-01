Lässige Reime über Wachsstreifen am Hintern

Renate Meliß

Bernau (MOZ) "Rastet bitte einmal komplett aus bei unserem siebenten Geburtstag!", feuerte Jessi James Lafleur am Samstagabend die Zuschauer im komplett gefüllten Club am Steintor an. Sie nennt sich "Nomadin aus Überzeugung" und ist seit mehr als 14 Jahren als Spoken-Word-Künstlerin und Rapperin auf den Millionen Pfade dieser Welt zuhause. Grund zum Ausrasten gab es wohl, denn der Poetenwettstreit feierte mit seinem 52. Event auch seinen siebenten Geburtstag.

Zudem zählt der bErnau sLam damit auch zu den ältesten noch bestehenden Slam-Wettkämpfen in ganz Brandenburg. Musikalische Untermalung gab es dazu vom Duett der Zwillingsschwestern-Band "Sommertag" mit Birdi und Inke. Auch eine dicke Schokotorte sowie Mini-Donats standen für alle bereit.

Dann betrat Dominik Bartels aus Helmstedt die Bühne. Er riss mit seinem haarigen Thema "Intim-Rasur", die Leute vom Stuhl und trieb ihnen die Lachtränen in die Augen. Allzudeutlich konnte sich jeder (M)ann vorstellen, was Kaltwachsstreifen - unbedacht auf dem Hinterteil angebracht und anschließend äußerst unsachgemäß zur Anwendung gebracht - an grausamen Schmerzen verursachen kann. Ganz zu schweigen von Peinlichkeiten. 43 Punkte vergab die Zuschauer-Jury dafür. Bastian Mayerhofer, ursprünglich aus Salzburg kommend, widmete dann mit spitzer Zunge und salbungsvoller Alpenmundart seine autofiktionale Ballade allen Menschen, die sich irgendwo eingesperrt fühlen, vor allem, was den Arbeitsplatz anbelangt. Dort könne eine Kündigung auch mal regelrecht befreiende Wirkung erzielen.

Zum ersten Mal dabei und auf der Bühne las Florian Hänsel aus Bernau. Sein nachdenkliches Thema "Das braune Schaf" beschäftigte sich mit jener nächtlichen Zugfahrt, bei der nicht nur Zeit, Umsteigebahnhof und zweistündige Wartezeit extrem anstrengend sein können. Steigerung: eine Gruppe grölender, streitbarer Männer mit neonazistischem Background, in dessen Mitte er sich unentrinnbar befand ... Dem folgte der Poet Jo-Po mit "Zehn Gründe, warum ich ein Mann bin". Klare Ansagen, die sich zwischen den Zeilen heraus kristallierten. Weiterhin traten Veronika Riegen aus Berlin, Alex Wolf aus Oldenburg, Nils Thomsen aus Bremen und Lucas Schemenz aus Borgsdorf auf. Die Slam-Szene - (englisch: zuschlagen, zerschmettern) geht auf eine lange Tradition zurück. Die Veranstaltungsform entstand 1986 in Chicago und verbreitete sich in den 1990er Jahren weltweit. Die deutschsprachige Slam-Szene gilt inzwischen noch vor der englischsprachigen als die Größte der Welt.