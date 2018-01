Schneeflöckchen nach Orgelpfeifen

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ ) "Mögen diese alten Kirchenmauern die Musik einatmen", wünschte sich Pfarrerin Anja Giese im Lichte der überaus erfolgreich eingeführten Reihe "Musik im Schiff" in der Finower Friedenskirche. "Es ist schön so viele Menschen in der Kirche zu sehen", freute sich Giese. Der Lichterfelder Hannes Sturm, Initiator und Begründer der Konzertserie, die im vergangenen Jahr mit der polnischen Formation Kroke startete, konnte auch am Sonntagnachmittag einmal mehr mit dem regen Besucherandrang zufrieden sein.

Mehr als 250 Musikliebhaber hatten den Weg in das Gotteshaus gefunden. Sie sollten ein vielseitiges Konzert erleben. Zunächst galt es allerdings sich in Geduld zu üben, denn die Orgel wollte angesichts der etwas zu zügig beheizten Kirche nicht in Gänze funktionieren. Die eilig herbei gerufenen Eberswalder Orgelbauer Andreas Mähnert und Ulrich Fahlberg konnten das Instrument nach kurzer Verzögerung zum Klingen bringen.

Der aus Leipzig stammende Organist Julius Mauersberger nahm die Zuhörer dann im Anschluss unter dem Motto "Von Ba... bis Rock" mit auf eine musikalische Zeitreise. Es erklangen neben klassischen Orgelwerken des 17. Jahrhunderts auch zeitgenössische Popmelodien, wie Nenas "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" oder Herbert Grönemeyers "Mambo". Letzterer so authentisch, dass man den Barden beinahe bei seiner Parkplatzsuche in der Großstadt vor sich sehen konnte.

Für Helga und Reinhard Küttner aus Eberswalde war der Besuch in der Finower Kirche eine Premiere. Am Ende zeigten sie sich begeistert. Wie der anhaltende Applaus bewies, hatte es aber auch allen anderen gut gefallen. Und das obwohl nach den anfänglichen Schwierigkeiten mit der Orgel auch das angekündigte Programm ein wenig durcheinander geriet. Zum Ausklang sangen aber alle gemeinsam zur Orgel "Schneeflöckchen, Weißröckchen", um dem bis dato ausbleibenden Winter ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.

Organisator Hannes Sturm hat sich auf die Fahnen geschrieben, ein möglichst breites Spektrum musikalischer Richtungen und Stile zu zeigen. Auf diese Weise korrespondierte der Nachmittag wunderbar mit dieser Absicht. Und so erwarten die Gäste am 24. Februar die jungen Musiker des Rufus Temple Orchestra mit den Klängen der "Goldenen Zwanziger". Das Repertoire der Band umfasst unter anderem Jazz, Swing und Dixieland. Zum Einsatz kommen teils skurrile Instrumente.

