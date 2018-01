Der weiße Fleck der Grünen

Roland Becker

Velten (HGA) Während die in Ostdeutschland notorisch schwachen Grünen im hiesigen Speckgürtel recht stark vertreten sind, ist Velten für diese Partei weiterhin ein grünes Loch. Der Landesverband will das jetzt ändern.

Zwar gründete sich im Revolutionsherbst 1989 auch in der Ofenstadt das Neue Forum. Doch während diese Gruppierung in den Folgejahren in vielen Orten zur Keimzelle von Bündnis 90/Die Grünen wurde, verschwand dieser zarte Keim in Velten sehr schnell wieder. Bei keiner der sechs Wahlen zum Stadtparlament seit 1990 ist jemals ein Grüner angetreten. Ist das nicht ein Stachel im Fleisch der Partei?

"Ich glaube, dass das Potenzial da ist. Aber wir wollen nicht fallschirmmäßig von oben einfallen", beschreibt der in Hennigsdorf lebende grüne Landesvorsitzende Clemens Rostock die Lage. "Um starten zu können, bräuchten wir ein Mitglied", fügt er hinzu. Genau an diesem Startkapital auf zwei Beinen fehlt es aber der Partei - trotz Veltener Öko-Laden, Willkommensinitiative und passablen Ergebnissen bei überregionalen Wahlen.

"Der Erfolg von Pro Velten hat gezeigt, dass der Wunsch nach neuen politischen Kräften da ist", schätzt Rostock die Veltener Voraussetzungen für die Gründung einer Ortsgruppe ein. Nur, wo fängt man an, nach den Sympathisanten zu suchen, die zum politischen Engagement bereit sind? Rostock will hierfür einen eher ungewöhnlichen Weg einschlagen, nämlich den über die politische Konkurrenz. "Wir suchen den Gesprächsfaden. Wer interessiert sich für unsere Themen?" Dabei landet der Grünen-Vorsitzende ausgerechnet bei Pro Velten. Mit Marcel Siegert sei ein Gesprächstermin noch im Januar vereinbart worden.

Klingt es im Gespräch mit Rostock anfangs so, als wolle er in den Reihen von Pro Velten neue Mitstreiter suchen, so korrigiert er sich wenig später. "Das sind keine Grünen. Aber wir wollen mit Leuten ins Gespräch kommen, um zu erfahren, was in Velten so los ist." Nähere politische Kontakte zum Verein Pro Velten, die in eine Kooperation münden könnten, scheinen auch wenig wahrscheinlich. Wer zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise bei einem die Thematik betreffenden Pro Veltener Abend war, dem fällt es schwer, eine Nähe zwischen Pro Velten und den Grünen auszumachen. Doch Rostock will es nicht bei Pro Velten belassen. Auch bei der SPD und der Linken möchte er anklopfen, "um ein Gefühl für die Stadt zu bekommen und zu erfahren: Wo sind die Lücken, in die wir springen können?"

Andere politische Gruppierungen als Steigbügelhalter zur Gründung einer neuen Konkurrenz? Der Weg scheint ungewöhnlich. Er zeigt aber auch, dass die Grünen ihre Veltener Lücke gern füllen würden, ohne recht zu wissen, wie sie das anstellen sollen. "Sie merken: Wir sind da noch gar nicht weit."

Bleibt es dabei, könnte Velten zur letzten grünen Lücke in Oberhavel werden. Laut Rostock werden derzeit Gründungen von Ortsgruppen in Liebenwalde und Mühlenbecker Land sowie einer Nordgruppe mit Mitgliedern aus Gransee, Fürstenberg und Zehdenick vorbereitet. Um dem Ziel näher zu kommen, brandenburgweit flächendeckend vertreten zu sein, "wird der Landesverband jetzt jemanden einstellen, der die Gründung von Ortsgruppen unterstützt".

Das grüne Ziel für Velten ist jedenfalls gesteckt: Zur nächsten Kommunalwahl - laut Rostock voraussichtlich am 26. Mai 2019 - soll der Wahlzettel zum Stadtparlament grüne Tupfer tragen. "Unser Ziel ist es, zur Kommunalwahl überall anzutreten", hat sich der Landesvorsitzende vorgenommen. Auch in Velten habe man schon einige angesprochen, die man der grünen Partei für nahe hält. "Ist erst einmal einer ins Stadtparlament eingezogen, ist das ein grüner Kristallisationspunkt. So entstehen Ortsverbände", weiß Rostock zum Beispiel aus der Hennigsdorfer Erfahrung. Bleibt also nur noch eine, offenbar aber schwierige Aufgabe zu erfüllen: Diesen einen, nämlich den ersten Veltener Grünen zu finden.