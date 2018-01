Der Kampf um deutsche Kunden

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es steht fest: Auch an Sonntagen bleibt der Basar in Slubice geöffnet. Die Stimmung wird jedoch vom Ärger über neue Konkurrenz getrübt. Weil am großen Polenmarkt bald ein dritter Basar entstehen soll, befürchten einige einen noch härteren Wettbewerb.

Ein Kampf sei immerhin schon gewonnen. Die von der Regierung in Polen beschlossene Regelung, an jedem zweiten Sonntag die Läden zu schließen, habe Pawel Slawiak große Sorgen bereitet. Zum Glück ist diese Frage für den Vorsitzenden der Händlervereinigung in Slubice nun vom Tisch. "Der Basar bleibt wie gewohnt an Sonntagen geöffnet", sagt Pawel Slawiak. Dass man diese Frage zur Zufriedenheit der Händler gelöst habe, sei ihm ein sehr wichtiges Anliegen gewesen. Immerhin ständen die Händler erneut vor neuen Herausforderungen, macht Slawiak deutlich und kommt auf den neu geplanten Markt an der Ulica Kupiecka zu sprechen. Das Grundstück in unmittelbarer Nähe des großen Grenzbasars hat die Slubicer Sport- und Erholungszentrum GmbH (Sosir), eine Tochter der Stadt, an einen Investor verkauft. Dieser will laut Pawel Slawiak nun Mitte des Jahres dort einen Basar eröffnen - es wäre der dritte an diesem Standort. Schon vor drei Jahren hat der Markt "Unter den Eichen" gegenüber des großen Polensmarktes, betrieben vom Sportbetrieb Sosir, die allgemeine Stimmung getrübt.

Völlig sinnlos, kommentiert ein Händler, der Uhren und Kleidung verkauft, die neuen Pläne. "Wenn früher 1000 Menschen hierhin gekommen sind, sind es heute auch immer noch 1000", sagt er verärgert. Lediglich die Konkurrenz hat in seinen Augen zugenommen. Ähnlich, wenn auch ein wenig nüchterner, betrachtet das Janina Siwa, die hinter ihrem Tresen die Hände in der gelben Daunenjacke vergraben hat. "Ja, man spürt die Konkurrenz stärker", räumt die 53-Jährige ein. Schon einige Male habe sie übers Aufhören nachgedacht, räumt die Frau mit der beige-farbenen Wollmütze ein. Doch die Familie, die ebenfalls auf dem Markt arbeitet, habe sie dann doch zum Bleiben überredet. "Eigentlich mag ich die Arbeit auch", sagt sie. Gerade die Gespräche mit den Menschen. Es sei schon zur Routine geworden, dass Kunden, die regelmäßig Zigaretten bei ihr kauften, einen Kaffee gratis bei ihr mitnehmen dürften. Früher habe sie noch selbst gebackene Pfannkuchen verkauft. Doch um zwei Uhr nachts dafür aufzustehen, war ihr dann irgendwann doch zu viel, gesteht sie lächelnd.

Gerade die vielen Stammkunden seien sehr wichtig und zeichneten den großen Polenmarkt aus, weiß Händlervertreter Pawel Slawiak. "Trotzdem nimmt man sich doch schon jetzt gegenseitig die Kunden weg", schimpft er. Da die Hälfte der Stände auf dem kleinen Basar zudem geschlossen seien, hält er die Pläne für einen weiteren Markt für "sehr unüberlegt". Schon jetzt schlage sich ebenfalls der Internethandel in den Umsätzen nieder. "Die Leidtragenden sind immer die Händler", meint er.

Dass einige der Pavillons auf dem kleinen Basar geschlossen seien, räumt auch Zbigniew Sawicki, Vorstandsvorsitzender von Sosir, ein. "Sie sind aber alle vermietet", betont er. Welchen Effekt ein neuer Markt haben wird, kann aus seiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt niemand voraussehen. Das Ziel sei aber natürlich, die Attraktivität des gesamten Standorts zu erhöhen und noch mehr Menschen herzulocken, führt er aus.

Unbeeindruckt lässt die Diskussion Jaroslaw Krolikowski. Vor der Konkurrenz habe er keine Angst. Seit über zwanzig Jahren arbeitet der gelernte Lackierer auf verschiedenen Märkten, seit Eröffnung des Polenmarktes bietet er hier Käse, Wurst und Fleisch an. 30 Kilo Käse und 50Kilo Fleisch verkaufe er am Wochenende täglich. Als 2014 der kleine Basar gegenüber eröffnet hat, machte der 42-Jährige dort prompt eine Konditorei und ein Café auf, in dem jetzt seine Frau arbeitet. Das habe nicht jedem gefallen. "Aber so hat jeder seine Politik", sagt er.