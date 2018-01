NHL: Greiss überzeugt bei New Yorks Sieg gegen Montreal

dpa-infocom

Montreal (dpa) Eishockey-Nationaltorhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL einen Auswärtssieg gefeiert.

Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn gewann gegen die Montreal Canadiens mit 5:4 (2:2, 2:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Der 31-jährige Füssener stoppte 52 von 56 Schüssen auf seinen Kasten. Islanders-Kapitän John Tavares erzielte nach knapp zwei Minuten den entscheidenden Treffer in der Overtime. Die Islanders liegen nach dem dritten Sieg in Folge mit 50 Punkten aus 45 Spielen auf dem achten Platz in der Eastern Conference.

Verteidiger Korbinian Holzer unterlag hingegen mit den Anaheim Ducks bei den Colorado Avalanche 1:3 (0:1, 1:2, 0:0). Für Holzer war es der zwölfte Einsatz der laufenden Spielzeit. Anaheim belegt mit 49 Punkten aus 45 Spielen den viertletzten Platz im Westen.