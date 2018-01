Gezampert wird nach Absprache

Jörg Hanisch

Mixdorf (MOZ) Bei Temperaturen um die Null Grad begaben sich die Einwohner Mixdorfs am Samstag auf große Zampertour und starteten damit in ein kräftezehrendes und gleichzeitig schönes närrisches Wochenende. "Es ist acht Uhr und immer sind noch nicht alle da. Wir wollen los", sagte Marco Radlow mehr zu sich selbst, als zu den anderen. Seine Frau Nadine, er selbst und einige andere Mixdorfer sind sozusagen so etwas wie die guten Seelen der Veranstaltung, denn hier läuft Fasching organisationstechnisch etwas anders. "Es gibt keinen Verein, sondern hier sind alle mit dabei, die Lust haben und es bedarf dann nur einiger Absprachen", erzählt Nadine Radlow. Zu den Klängen der "Schlaubetaler Dorfmusikanten" ging es auf große Zampertour. Das Wochenende war lang, denn in Mixdorf fallen Zampern, Kreschke und Fastnacht auf einen Tag.