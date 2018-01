Umtrunk und ein flottes Tänzchen an jedem Haus

Maria Schulze und Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Auch am vergangenen Sonnabend wurde in der Region wieder an einigen Orten Fastnacht gefeiert. Die Schadower Fastnachtsgesellschaft machte sich um 9 Uhr zum gemeinsamen Zampern auf. Man traf sich am großen Festzelt und startete von dort aus den Umzug durchs Dorf. Musikalisch begleitet wurden die Schadower dabei von den Lubolzer Blasmusikanten. Unterwegs wurden die etwa 50 Zamperleute reichlich von ihren Dorfbewohnern versorgt und die Stimmung war ausgelassen. Am Abend feierten die Schadower standesgemäß mit der Live-Band "4&eins" weiter. Der Höhepunkt für alle Einwohner und Gäste war wie jedes Jahr das Fastnachtsprogramm, das 2018 unter dem Motto "Zeitreise durch die Musikjahrzehnte" stand. Dabei sorgten unter anderem Songs von Elvis, Roberto Blanco und den Spice Girls für ordentlich Stimmung im Zelt.

Auch die Ragower bewiesen am Sonnabend langen Atem. Von 9 Uhr bis 17 Uhr zamperten die 40 Teilnehmer, die fantasievoll kostümiert waren, durch das Dorf. An jedem Haushalt gab es eine Kleinigkeit zur Stärkung, zum Beispiel Pfannkuchen oder Soljanka. Die Zamperer selbst luden zum Schnäpschen ein und überredeten die Dorfbewohner zu einem Tänzchen, musikalisch unterstützt von den Märkischen Blasmusikanten aus Eisenhüttenstadt. Abends traf man sich ab 19 Uhr im Festzelt zum Tanz mit der Formation "Swingo". Die Ragower hatten sich ein tolles Programm einfallen lassen. "Schneewittchen mal anders" hieß es. Und so geschah es, dass neben der Titelheldin auch andere märchenhafte Gestalten, wie der Wolf, das Rotkäppchen, der gestiefelte Kater, ja sogar Tarzan und ein Vertreter der Jägerschaft auftraten.

In Mittweide ging es am Sonnabend ebenfalls zünftig zur Sache. Ab 11 Uhr wurde - mit einer traditionellen Pause bei Familie Kupsch - von Haus zu Haus gezogen. An der Spitze des 30 Teilnehmer starken Zampertrosses die Lieberoser Musikanten, die kräftig in die Blechtuten bliesen. Beinahe jeder Haushalt hatte Schnitten oder Pfannkuchen für die Zamperer bereit. Zur inneren Wärmung gab es das ein oder andere Gläschen Schnaps. Abends feierten die Mittweider ab 19 Uhr in der Mittweider Schenke. Aus 260 Eiern wurden Eierkuchen gebacken. Anschließend gab es den Fastnachtstanz mit DJ Jens. Das Programm hieß in diesem Jahr "Dirty Dancing". Gefeiert wurde bis spät in die Nacht.