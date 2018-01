Diskussion ausdrücklich erwünscht

Frauke Adesiyan

Frankfurt (MOZ) Den ganz normalen Menschen eine Stimme zu geben, das war die Intention der Regisseurin und Schauspielerin Anja Panse und des MOZ-Journalisten Thomas Klatt, als sie das Veranstaltungformat "Literatur & Debatte" in Cottbus erdachten. Seit einem Jahr finden im dortigen Dieselkraftwerk Lesungen statt, nach denen eine Diskussion der Besucher über aktuelle Themen ausdrücklich erwünscht ist. Am kommenden Montag ist in der Rathaushalle des Brandenburgischen Landesmuseums erstmals eine Frankfurter Ausgabe der Veranstaltungsreihe zu erleben.

Der Schauspieler Harald Schröpfer wird ab 19 Uhr aus dem Roman "Das ist bei uns nicht möglich" lesen. Sinclair Lewis hat darin 1935 den Aufstieg des Populisten Buzz Windrip zum Präsidenten der USA beschrieben und wie dieser nach seiner Wahl beginnt, die Demokratie auszuhebeln. "Wir suchen immer einen Text mit Bezug zum Hier und Jetzt", begründet Anja Panse die Buchauswahl. In dem aktuellen Fall gehe es nicht so sehr um das ewige Klagen über Donald Trump als um die Frage, ob so ein Szenario auch in Deutschland denkbar ist. "Die Frage stellt sich hier ja durchaus angesichts antidemokratischer Haltungen und rechter Parteien in den Parlamenten", findet die Schauspielerin.

Anders als in Podiumsdiskussionen seien aber nicht sie oder ihre Kollegen die Experten, sondern die Besucher. "Dass Menschen von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen, geht ja heutzutage oft unter. Heute gibt man in Internetforen seinen Senf ab und spürt keine Konsequenzen", beschreibt Anja Panse ihre Intention.

Bisher war das Cottbuser Publikum äußerst diskussionsbereit. Zwischen 40 und 80 Teilnehmer kommen regelmäßig zu den Lesungen. "Wir haben ein Stammpublikum, das den Austausch regelrecht braucht", berichtet die Initiatorin. Einige echauffieren sich, meist werde aber sehr vernünftig diskutiert, versichert sie. Und hofft, dass auch in Frankfurt eine solche Veranstaltung gefragt ist.

"Literatur&Debatte" am 22. Januar ab 19 Uhr in der Rathaushalle. Der Eintritt ist frei, es wird um einen "Austritt" in selbstgewählter Höhe gebeten.