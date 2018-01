Begehung in Kulturhaus und Museumspark

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Die Rüdersdorfer Kultur hat es nicht leicht in diesen Tagen. Hohe Wellen schlägt die Sperrung des Kulturhauses durch den Landkreis. Montag fand eine erneute Begehung durch das Bauamt der Gemeinde statt. Alle Beteiligten hoffen, die Auflagen zu erfüllen, damit bald wieder Veranstaltungen im Haus stattfinden können.

Gleichzeitig haben am Museumspark die Arbeiten an den Außenanlagen Fahrt aufgenommen. Im September 2016 war der Gewinnerentwurf für die Umfeldgestaltung der Heinitzstraße 11 erkoren worden. Die sogenannten Nationalen Projekte des Städtebaus fördern in Rüdersdorf mit drei Millionen Euro die Anbindung und Erneuerung des Museumsparks.

Insgesamt gibt es vier Projektteile. Teil eins ist die Sanierung des Bergschreiberamtes in der Heinitzstraße 11 mit Einrichtung von Gastronomie, Museumsshop und Trauzimmer. Teil zwei ist der Wettbewerb der Landschaftsplanung vom Marktplatz bis zur Heinitzstraße. Teil drei sind die Außenanlagen für die neue Eingangssituation am Museumspark. Und Teil vier ist die Aufwertung der Heinitzstraße bis zur Schachtofenbatterie.

"Den Projektteil vier haben wir fast vollbracht, der stadtplanerische Teil zwei ist ja schon länger abgeschlossen", informiert dazu Projektkoordinator Jan Dietrich Jach. "Wir sind aktuell an der Beschilderung entlang der Heinitzstraße, auf denen Geschichten aus dem Leben des einstigen dicht besiedelten Ortsteils Hinterberge erzählt werden."

Handfester kann man im Moment den Stand des dritten Projektteils besichtigen: Ab dem Parkplatz am Museumspark sind zurzeit die Gehwege aufgerissen, die Rüdersdorfer ReGo GmbH aus Tasdorf ist mit einer Armada an Baggern angerückt. "Endlich werden die Gehwege zum Museumspark saniert", freut sich Roderik Daul von der Kultur GmbH. "Auch die Rampe für den behindertengerechten Zugang zum Langerhanskanal entsteht jetzt."

Zum Architektentermin am Montag war der Liquidator der Kultur GmbH mit Vertretern des Berliner Architekturbüros TDB, der Projektkoordination, der Bauleitung und dem Bauamt der Gemeinde zusammengekommen, um die Planungen abzustimmen.

Im Frühjahr beginnen parallel die Arbeiten am Bergschreiberamt, bis dahin wollen die Gartenbauer schon viel geschafft haben, um zum Saisonbeginn im Museumspark möglichst wenig im Weg zu sein. Denn wie beim Kulturhaus, ist auch hier ein straffer Zeitplan angesagt: Bis zum Jahresende muss das Gesamtprojekt fertig sein.