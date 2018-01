Dem Wasserproblem zu Leibe gerückt

Kerstin Unger

Wendemark (MOZ) Jede Menge Regen musste die Uckermark in den vergangenen Monaten verkraften. Auf vielen Feldern steht das Wasser immer noch. Mit der Nässe hatten zum Ende des vergangenen Jahres auch Grundstückseigentümer in der Lindenallee in Wendemark zu tun. Bei der Familie Dämering/Kolberg stand das Wasser nach Dauerregen sogar im Keller. Feuchtigkeit zog sich die Flurwände empor. Das Problem wurde in der Gemeindevertretung angesprochen. Mittlerweile wurde auch gehandelt. Wie Amtsdirektor Detlef Krause informierte, hat er sich die Situation vor Ort persönlich angesehen. Das Problem sei, dass sich das Wasser von gegenüberliegenden Hang seinen Weg selbst sucht. Es sei eine zusätzliche Mulde gegenüber dem Grundstück der Familie Dämering/Kolberg angelegt worden, die das Regenwasser aufnehmen soll. "Ursache ist kein Planungsfehler der Straße, sondern die Wetterlage", sagt er.