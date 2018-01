Kostenlose Filmvorführung im Movieland

Martin Stralau

Erkner (MOZ) Der Landtagsabgeordnete Volkmar Schöneburg und die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg laden am 24. Januar, um 19 Uhr, ins Kino Movieland zur kostenlosen Filmvorführung "Pre-Crime" ein. Der Dokumentarfilm von Monika Hielscher und Matthias Heeder geht der Frage nach, wie viel Freiheit wir für vermeintliche Sicherheit aufgeben wollen und was wir dafür an Opfern in Kauf nehmen. Konkret geht es in Pre-Crime darum, wie wahrscheinlich es aufgrund der Auswertung verschiedener Daten ist, dass eine Person ein Verbrechen begeht. Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine Diskussion mit Volkmar Schöneburg, dem Regisseur Matthias Heeder und dem Publikum statt. Schöneburg führt in Oder-Spree regelmäßig kostenlose Filmveranstaltungen durch - unter anderem, um die regionale Kinolandschaft zu fördern und das Kino als kulturellen Erlebnisort zu nutzen. Er ist im Landtag medienpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke.