Investitionen durch Griff in die Rücklage möglich

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Kreisstadt kann seit Jahresbeginn mit einem bestätigten Haushalt arbeiten. Die Stadtverordneten haben den Etat 2018 einstimmig beschlossen. Der Ausgleich wird allerdings nur durch den Griff in die Rücklage erreicht.

709 400 Euro fehlen im Haushalt 2018, der Aufwendungen von insgesamt 10,05 Millionen Euro ausweist. Kämmerin Sabrina Franz konnte den Abgeordneten dennoch einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Denn Seelow hat noch immer eine gute Rücklage. In einer Sonderrunde aller Fachausschüsse hatten die Abgeordneten viele Positionen diskutiert, Einsparmöglichkeiten erörtert und sich letztlich für ein umfassendes Investitionspaket entschieden. Um das umzusetzen, ist der Griff in die Rücklage unumgänglich. Bei mehreren Investitionen setzt die Stadt auf Fördermittel.

Augenscheinlichstes Projekt ist die Quartierentwicklung Seelow-Nordost auf dem Areal rund ums ehemalige Kaufhaus. Dafür sind 1,2 Millionen Euro veranschlagt, davon 856 700 Euro Fördermittel. In diesem Jahr beginnen auch am Bahnhofsgebäude, dessen Eigentümer die Stadt ist, Umbauarbeiten. 1,4 Millionen Euro sind eingeplant, um dort eine multifunktionale Nutzung zu ermöglichen, unter anderem mit einem Verein und im Zusammenwirken mit der Gedenkstätte. Die Bauarbeiten sollen 2019 abgeschlossen werden.

Größtes Straßenbauvorhaben ist die Erneuerung der Küstriner Straße - in drei Jahresscheiben. Dafür wurde ein Förderantrag gestellt. 2,9 Millionen Euro sind insgesamt veranschlagt, wovon 1,8 Millionen als Förderung fließen sollen. Bisher gibt es allerdings noch keinen positiven Bescheid. Sollte der ausbleiben, will die Stadt das Vorhaben in mehreren Jahresabschnitten komplett aus eigenen Mitteln umsetzen.

Zu den Investitionsvorhaben gehören auch der Ausbau der Breiten Straße und des Lindenweges (letzteren in Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Seelow), die Schaffung eines weiteren Löschwasserbrunnens in Werbig sowie Zuschüsse für Vorhaben am Schweizerhaus und im Funktionsgebäude der Sparkassen-Arena.

Ein Blick auf die Personalkosten zeigt, dass sie in diesem Jahr um 219 200 Euro steigen. Die Kämmerin verweist in ihrem Bericht auf die Tariferhöhungen und die Entwicklung des Stellenplans.

Bekannt haben sich die Stadtverordneten zur Jugendsozialarbeit. 107 300 Euro stemmt Seelow aus eigenen Mitteln, um die Jugendarbeit in den beiden Einrichtungen Frizz und CVJM-Haus weiterhin zu sichern. 3,5 Stellen erhält Seelow aus dem 510-Stellen-Programm des Kreises. Zwei finanziert der Landkreis voll, 1,5 Stellen werden teilweise gefördert. Wochenlang hatten die Stadt und freien Träger mit dem Kreis um den Erhalt der Jugendsozialarbeiterstellen gerungen. Ohne den beschlossenen Zuschuss hätte eine der Einrichtungen schließen müssen.

Fast gleich bleibt die Höhe der Kreisumlage: 2,3 Millionen Euro muss die Stadt zahlen, 2200 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Zu den Aufwendungen gehören auch die 60 000 Euro, die Seelow für die Nutzung des Kulturhauses an den Landkreis zahlt.