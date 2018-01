Arbeitsagentur präsentiert Jobs zum Mitnehmen

LR

Bad Freienwalde (MOZ) In den Arbeitsagenturen in Frankfurt (Oder), im Landkreis Märkisch-Oderland sowie im Landkreis Oder-Spree gibt es wieder Arbeits- und Lehrstellen "zum Mitnehmen". Der Aktionstag "Jobs to go" ist am heutigen Dienstag in der Geschäftsstelle Bad Freienwalde der Agentur für Arbeit, teilte Clarissa Matos Bernal, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder), mit. Die Geschäftsstelle befindet sich in der Amtsstraße 1, nicht weit vom Rathaus entfernt.

Von 14 bis 18 Uhr können sich alle interessierten Bürger, Schüler sowie Eltern unverbindlich über aktuell gemeldete Ausbildungsplätze und Jobs informieren. Mitarbeiter der Arbeitsagentur und der Jobcenter stehen für Fragen bereit und geben hilfreiche Tipps für die Bewerbung. Auch wer nicht mehr pendeln will, unzufrieden mit den Rahmenbedingungen in seinem aktuellen Job ist oder sich beruflich verändern möchte, sollte die Veranstaltung nutzen.

Und wer sich "arbeitsuchend" meldet, könne auf Wunsch zukünftig kostenlos neue Jobangebote per Post nach Hause erhalten, die auf sein Bewerberprofil passen, führte die Pressesprecherin weiter aus. Am Standort Frankfurt (Oder), Heinrich-von Stephan-Straße 2, geben zusätzlich die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg sowie die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Auskunft über ihre Angebote und Dienstleistungen.

Die Arbeitslosenquote beträgt derzeit im Agenturbezirk 6,9 Prozent.