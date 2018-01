Senföl unter dem Berliner Funkturm

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die weltgrößte Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau öffnet am Freitag unter dem Berliner Funkturm ihre Tore. An der "Grünen Woche" nehmen auch wieder einige Aussteller aus dem Barnim teil - zwei bewerben sich um den pro agro Marketingpreis.

Im vergangenen Jahr feierte die "Barnimer Streuobstwiese", ein Brand aus Äpfeln, Birnen und Mispeln, Premiere. 2018 hofft die Destillerie & Liqueurmanufaktur aus Krummensee nun gemeinsam mit der Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH (Wito) auf den Marketingpreis in der Kategorie Direktvermarkter. Im Angebot hat Ronald Schulz in der Brandenburg-Halle 21a aber auch den neuen Gin "Wolke 7" sowie die beliebten Wildkirsch-, Wallnuss- und Quitten-Liqueure. Absinth, Fruchtaufstriche und Sirupe sind ebenfalls zu haben.

In der Kategorie Ernährungswirtschaft beteiligt sich die Klosterfelder Senfmühle am pro agro-Wettbewerb. "Wir haben Senföl neu im Angebot", berichtet Monika Trautmann. Seit dem Jahr 2003 ist das Unternehmen unter dem Funkturm vertreten - und zwar mit einem eigenen Stand. "Die Messe ist ein guter Testmarkt", findet Trautmann, die die Senfmühle gemeinsam mit Reinhard Fell betreibt. Man komme mit den Kunden ins Gespräch und erhalte mitunter Anregungen für neue Produkte. "Die Renner sind weiterhin der Feigensenf, der Mostrich nach Berliner Art oder auch der Boulettensenf", so die Chefin. Insgesamt kann aus 36 Sorten gewählt werden.

"Wir möchten, dass die Besucher der Grünen Woche den Landkreis Barnim mit allen Sinnen erleben", sagt Wito-Mitarbeiterin Sabine Grassow. Neben dem Angebot an regionalen Produkten werbe man daher mit dem Reisemagazin, den verschiedenen thematischen Broschüren und dem Veranstaltungskalender für die Reiseregion.

Neu am Wito-Stand 106 ist in diesem Jahr die Eberswalder Brot- und Feinbackwaren GmbH "Märkisch Edel" aus Eberswalde. Das Unternehmen greift das Thema Urgetreide auf und bietet ein entsprechendes Weizenbrot an. Darüber hinaus stecken in verschiedenen Brot- und Brötchensorten auch Emmer, Einkorn, Dinkel und Waldstaudenroggen. "Wir folgen damit dem Trend, sich gesünder und regionaler zu ernähren", so Geschäftsführer Christian Kurth. Natürlich dürfen auch die berühmten Eberswalder Spritzkuchen nicht fehlen.

Die Tourist-Information Bernau wird wieder für das diesjährige Hussitenfest werben, Heiko Peckel bringt das Schwarzbier "Bernauer Torwächter" mit. Auch einige Briganten werden vor Ort sein, wie Monika Müller berichtet.

Für kulinarische Genüsse sorgt an drei Tagen die "Fischerstube" aus Stolzenhagen. "Bei uns gibt es beispielsweise Fischbouletten aus Karpfen, Schlei und Zander", so Christin Scheewe. Die Besucher können sich aber auch einen feurigen Fischtopf oder Matjes-Tartar schmecken lassen. Mit dabei am Wito-Stand sind ferner die Landfleischerei Buckow mit hausgemachten Wurstwaren, die Straußenfarm am Liebenstein Hohenfinow mit Leberwurst, Salami, Staubwedel und Straußencreme und die Erste Bernauer Braugenossenschaft steuert das naturtrübe "Kantor"-Bier bei.

"Traditionell unterwegs" ist die EWG Eberswalder Wurst GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Britz verkauft am Stand 121 in der Brandenburg-Halle unter anderem Salami-Sticks. "Sie sind 20 Gramm schwer und werden nach Art der Knüppel-Salami hergestellt", sagt Geschäftsführer Sebastian Kühn. Zu haben sind sie in den Sorten Natur, Pfeffer und Wacholderbeere.

Das "Gasthaus am Gorinsee" ist erneut beim Deutschen Jagdverband zu Gast und wird in Halle 4.2 die dortigen Besuchermit deftigem Essen versorgen.

Das Land Brandenburg ist mit Ausstellern seit 1991 unter dem Funkturm vertreten und zeigt seine Agrar- und Ernährungswirtschaft seit 1993 in eigener Halle. Insgesamt bietet die Grüne Woche vom 19. bis 28. Januar in 26 Hallenkomplexen und auf rund 115 000 Quadratmetern Fläche eine einzigartige Erlebniswelt. Erwartet werden mehr als 1600 Aussteller aus rund 70 Ländern sowie 400 000 Besucher. Rund 100 000 Nahrungs- und Genussmittel aus aller Welt, tausende Haus- und Heimtiere und mehr als 30 000 Blüten sind nur einige der beeindruckenden Zahlen der weltgrößten Verbraucherschau für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau.

Die Internationale Grüne Woche ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am 26. Januar sogar bis 20 Uhr. Die Tageskarte kostet 15 Euro, ein Familienticket ist für 31 Euro zu haben.