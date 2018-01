Schorfheide baut und wächst kräftig

Startschuss am Bahnhof: Bürgermeister Uwe Schoknecht, Ortsvorsteher von Finowfurt Wilhelm Westerkamp und Investor Lutz Ludwig (v. l.) weihten im Dezember das Baugebiet "Am alten Bahnhof" ein. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Häuser am laufenden Band: Investor Peter Klatt will im Baugebiet Südwest des beschaulichen 719-Seelendorfes Altenhof bis zu 100 Häuser bauen.Das Interesse der Käufer ist groß. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Die Gemeinde Schorfheide wächst und wächst. Mehr als andere Gemeinden im Landkreis Barnim profitiert sie vom Bauboom. Bauwillige treffen dabei auf ein investitionsfreundliches Klima in der Gemeinde.

Schaut man sich in der Gemeinde Schorfheide um, fällt schnell die hohe Zahl an Bauprojekten auf. "Prosperierend" ist dafür die Bezeichnung im Maklerdeutsch. Gleich in mehreren Ortsteilen wird derzeit gebuddelt, gebaut oder geplant.

So etwa in dem kleinen Örtchen Werbellin. Hier wurde der Bebauungsplan für insgesamt elf neue Einfamilienhäuser beschlossen. Baustart auf dem 1,5Hektar großen Areal soll noch in diesem Jahr sein.

Stetig wachsend ist auch der Ortsteil Altenhof: Hier entwickelt der Investor und gebürtige Eichhorster Peter Klatt gleich 100 neue Grundstücke im sogenannten Baugebiet Südwest. Das Interesse an den Grundstücken ist riesig, bestätigt Klatt im Gespräch mit der MOZ. Im ersten Bauabschnitt sollen auf 13 000 Quadratmetern rund 19 Häuser entstehen. Viele Bauherren scharren schon mit den Füßen und wollen endlich loslegen, wie zu hören ist. Der notwendige Bebauungsplan für das Areal soll nach Informationen dieser Zeitung noch diese Woche veröffentlicht werden. Werden alle 100 Grundstücke bebaut, würde der Ortsteil Altenhof um über 50Prozent auf mehr als 1000 Einwohner wachsen.

Auch in der größtes Ortschaft der Gemeinde Finowfurt tut sich einiges. Das vom Wandlitzer Investor LUVIAB gekaufte Areal am Bahnhof soll ebenfalls noch in diesem Jahr bebaut werden. Im Dezember wurde das Mischgebiet "Am alten Bahnhof" offiziell eingeweiht. Insgesamt 20 Bauplätze stehen hier zur Verfügung, vier davon werden von der Gemeinde vermarktet. Zudem hält die Gemeinde noch eine Fläche für eine Kita in petto. "Wir haben bereits über die Hälfte verkauft", freut sich Lutz Ludwig, LUVIAB-Geschäftsführer. Es seien zum einen Einheimische, aber auch Berliner, die es an den Finowkanal zieht.

Auch auf dem Finowfurter Areal "Am Wiesengrund", das direkt gegenüber vom Gewerbegebiet an der B 167 liegt, entstehen 34 neue Häuser. Auch hier ist ein Gros der Parzellen an fleißige Häuslbauer verkauft. Der Investor Burkhardt Schröder ist in Finowfurt kein Unbekannter, er hat schon am sogenannten Müllerland 29 Häuser errichtet.

In der Gemeindeverwaltung Schorfheide treffen Investoren wie Schröder, Klatt und Ludwig auf ein investitionsfreundliches Klima. "Die Verwaltung, aber auch die Gemeindevertreter legen den bauwilligen Familien und Investoren hier keine Steine in den Weg", bestätigt Ulf Kämpfe, der die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde leitet. Auch personell ist die Kommune gut aufgestellt. Erst vergangenes Jahr hat sie mit Bert Siegel einen neuen engagierten Bauamtsleiter ernannt. In diesem Jahr wird zusätzlich eine Stelle in der Bauleitplanung bzw. Bauordnung geschaffen.

Bürgermeister Uwe Schoknecht hat, ganz im Gegensatz zu manch anderer Gemeinde im Landkreis, erkannt, wie wichtig Bevölkerungswachstum für die Kommune ist. Trotz oder gerade wegen der Nähe zu Eberswalde setzt Schoknecht der Anziehungskraft der Kreisstadt etwas entgegen. Auf seiner Seite ist der Standortvorteil: Finowfurt ist durch ein gutes Angebot an Betreuungsmöglichkeiten und Schulen, zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und der unmittelbaren Nähe zur Autobahn A 11 ideal für junge Familien und Pendler.

Rechnet man alle Projekte zusammen und kalkuliert noch private Bautätigkeit und Lückenbebaungen dazu, ergibt sich ein stattlicher Bevölkerungszuwachs von mehreren hundert neuen Einwohnern in nächster Zeit.

Das stärkt am Ende wieder die Gemeindeverwaltung in Finowfurt: Denn mehr Einwohner bedeuten auch mehr Zuwendungen vom Land und führen insgesamt zu einer Sogwirkung. Der sogenannte Matthäus-Effekt tritt ein: Wer hat dem wird gegeben.