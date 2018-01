Erst intensiver Schlagabtausch, dann Tumulte

Conradin Walenciak

Oranienburg (OGA) Die Hoffnung stirbt zuletzt: Mit einem knappen Erfolg gegen Tabellennachbar SG Rathenow/Brandenburg hält Basketball-Oberligist Oranienburger BV die Chance auf die Playoffs am Leben. Durch den 86:79-Sieg konnte man nach der 75:80-Pleite im Hinspiel außerdem das direkte Duell mit der SG für sich entscheiden. Bei Punktegleichheit am Ende der regulären Saison könnte das noch wichtig werden.

Der größte Aufreger des Tages ereignete sich allerdings erst nach dem Abpfiff der Partie. Einige Rathenower hatten sich ob der Niederlage nicht im Griff, schubsten und schlugen die Spieler aus der Kreisstadt (siehe Kasten). "Emotionen gehören zum Sport dazu", sagt Oranienburgs Trainer Fabian Fischer dazu. "Aber das ging weit über die Grenze hinaus." Nun liegt es beim Staffelleiter, den Vorfall zu bewerten. "Wir hoffen, dass das Konsequenzen hat", so Fischer.

Nun aber zum Sportlichen: Die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen zwischen Oranienburg und Rathenow war eindeutig. Zwei Punkte lagen die Gäste in der Tabelle vor dem Team aus der Kreisstadt, nur mit einem Sieg hätte der OBV weiterhin die Chance auf eine Playoff-Teilnahme. Zusätzlich wollte man unbedingt mit mehr als fünf Punkten gewinnen, um den direkten Vergleich mit der SG für sich zu entscheiden.

Dass dies letztlich gelang, hatte das Team von Trainer Fischer einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Halbzeit zu verdanken. "In den ersten beiden Vierteln haben wir in der Defensive keinen richtigen Zugriff gefunden", erklärt der Coach den 37:44-Pausenrückstand. "Und unsere Quoten in der Offensive waren auch ziemlich schwach."

Die 180-Grad-Drehung ab dem dritten Viertel ließe sich dann zu großen Teilen auf einen Spieler zurückführen, sagt Coach Fischer. "Unser Point Guard Zbigniew Owczarek hat ein Wahnsinnsspiel abgeliefert." Am Ende standen 28 Punkte, zwölf Assists und 16 Rebounds in dessen Statistik - ein sogenanntes "Triple-Double" (zweistellige Werte in drei Kategorien). Generell gelang es aber auch dem ganzen Team besser, den Gegner unter Druck zu setzen. "Über die gesamte Spielzeit betrachtet, war dieser Sieg auf jeden Fall verdient", sagt Oranienburgs Trainer.

Für den OBV steht am kommenden Wochenende nun das nächste Endspiel an. Um nämlich überhaupt eine Chance auf den vierten Tabellenplatz zu haben, der das Team noch für die Playoff-Teilnahme berechtigen würde, müssen die beiden ausstehenden Partien gewonnen werden. Mit der BG Lauchhammer, die auf Rang zwei steht, hat man aber eine denkbar schwere Aufgabe vor der Brust.

"Deshalb werden wir uns auf diese gut vorbereiten", sagt Fischer, der durchaus Chancen sieht, den Favoriten zu bezwingen. "Wir wissen was auf uns zukommt, worauf wir aufpassen müssen. Wir werden im Training hart arbeiten und im Spiel dann von der ersten Minute an hellwach sein." Beginn der Partie ist am Sonnabend um 14Uhr, gespielt wird in der Sporthalle der Comenius Grundschule in Oranienburg.