Postkarten aus ganz Europa

Pia Reiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit Grundschulen in sieben anderen EU-Ländern tauscht die Klasse 4a der J. W. v. Goethe Grundschule Eisenhüttenstadt Postkarten aus. Darauf abgebildet sind Denkmäler, die für die jeweiligen Herkunftsorte stehen. Die 4a wird sich im Kunstunterricht mit den Denkmälern der Austauschpartner beschäftigen.

Gespannt lauschen die Schüler der 4a der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Grundschule, als Tara die Postkarte von einer Grundschule aus Lettland vorliest. Sie ist auf Lettisch und Englisch geschrieben. "Hallo aus Gulbene", steht da. "Unsere Stadt liegt in der Region Vidzeme, im Osten von Lettland. Der Schwan ist das Symbol unserer Stadt." Vorne auf der Postkarte ist eine große Schwanenskulptur zu sehen, die sich die Grundschüler nun genauer anschauen. Sie selbst haben Ende November Postkarten aus Eisenhüttenstadt geschrieben und sie an alle sieben Austauschpartnerschulen geschickt.

Der Postkartentausch ist ein EU-weites Projekt für Grundschulen und Teil des Europäischen Kulturerbejahrs 2018. Die J.-W.-v.-Goethe-Grundschule in Eisenhüttenstadt ist die einzige Schule in Deutschland, die daran teilnimmt. Der Austausch der Postkarten soll das Bewusstsein der Grundschüler für Europa und ihr gemeinsames kulturelles Erbe schärfen und die Aufmerksamkeit auch auf weniger bekannte Denkmäler richten. Beispielsweise die Stadtmauern von Dubrovnik in Kroatien, die Altstadt von Nafplio in Griechenland oder die Megalithgräber von Sligo in Irland.

Initiiert wurde der Postkartentausch von einem Europe Direct Informationszentrum (Edic) in der Normandie. Europaweit gibt es mehrere hundert solcher Infozentren, die Bürgern vor Ort Informationen rund um die EU und ihre Arbeit vermitteln. Ein Edic gibt es auch in Frankfurt (Oder), über dieses hat die J.-W.-v.-Goethe-Grundschule bei dem Wettbewerb mitgemacht.

"Ich hatte mir zuerst überlegt, in welcher Klassenstufe und welchem Fach man das Projekt stemmen könnte", erzählt Kunstlehrerin Andrea Schulze. Ihre Wahl fiel auf Kunst in der vierten Klasse, da in dieser Stufe das Thema Europa behandelt wird.

Die Kunstlehrerin suchte eine passende Karte vom Flächendenkmal Eisenhüttenstadt, bewarb sich Ende November und die Karte aus Eisenhüttenstadt wurde prompt ausgewählt. Dann musste es schnell gehen: "Ich bin direkt am nächsten Tag los und habe sieben der Postkarten gekauft", erzählt Andrea Schulze. Auf den Karten sind Fotos von Eisenhüttenstadt früher und heute gegenübergestellt. Schüler der 4a haben die Karten geschrieben und abgeschickt.

Dann hieß es warten. Bisher sind erst fünf der sieben erwarteten Postkarten in Eisenhüttenstadt angekommen, unter anderem aus Lettland, Frankreich und Griechenland. Diese hängen nun als vergrößerte Kopien im Klassen- und Kunstraum der 4a, zusammen mit einer Europakarte. Aus Belgien und Bulgarien sind die Postkarten noch auf dem Weg.

Wenn alle angekommen sind, ist das Projekt aber noch nicht abgeschlossen, sondern beginnt erst. Denn nun gilt es, die Denkmäler auf den Postkarten der Austauschpartner in den Unterricht zu integrieren, so lautet die Vorgabe. "Welche Projekte wir im Kunstunterricht machen, kann ich noch nicht absehen", sagt Kunstlehrerin Schulze. Vielleicht basteln und malen die Kinder die Denkmale oder formen sie aus Knete. Welches Material-Budget genehmigt wird, hänge auch von der Stadtverwaltung ab. "Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung, die Schüler zu motivieren, über sieben verschiedene Projekte dranzubleiben", betont Andrea Schulze.

Ihr selbst mangelt es nicht an Motivation. Die Kunstlehrerin hat sich sogar überlegt, das Austauschprojekt auszuweiten. "Es wäre doch schön, wenn wir Päckchen mit Souvenirs aus Eisenhüttenstadt an die anderen Schulen schicken, um uns in Erinnerung zu bringen." Gerade steht sie hierzu in Kontakt mit der Tourismusinformation in Eisenhüttenstadt. Die Leiterin Europe Direct Informationszentrums in Frankfurt (Oder), Margit Kurth, freut sich über das Engagement der Lehrerin: "Es ist toll, wenn so ein Netzwerk der Schulen untereinander entsteht."