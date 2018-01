Krügersdorfer gibt weit gereiste Kamera zurück

Jörg Kühl

Süderoog/Krügersdorf (MOZ) Roland Spreer, der Finder der Videokamera, die von England bis zur Hallig Süderoog im nordfriesischen Wattenmeer vor der Westküste von Schleswig-Holstein 900 Kilometer weit getrieben war, hat das Gerät dem Eigentümer zurückgegeben. Es ist der zehnjährige William Etherton aus der Nähe von Hull (Ostengland). William war mit seinen Eltern Helen und Mark sowie von seiner Schwester Poppy auf die Hallig gereist, die Roland Spreers Sohn Holger mit Familie bewirtschaftet. Dort fand im Beisein von TV-, Radio und Zeitungsreportern die Übergabe statt. Roland Spreer ist am Freitag wieder nach Krügersdorf zurückgekehrt und noch ganz angetan von der Begegnung mit der englischen Familie. Spreer hatte seine 12-jährige Enkelin Sophie von Krügersdorf auf die Hallig mitgebracht. So ergab es sich, dass Sophie gemeinsam mit William und dessen Schwester Poppy das Kartenspiel UNO spielten. Der 67-Jährige nutzte einen "unbeobachteten" Moment, nahm William an die Hand und führte ihn zu der Stellen, wo seine Videokamera angeschwemmt worden war. Spreer, der gelernte Berufsfischer ist, hatte das Gerät mit geübtem Auge im Strandgut entdeckt.

Die Kamera hatte William Weihnachten 2016 von seinem Urgroßvater geschenkt bekommen und Anfang September an der Ostküste Englands beim Spielen am Strand vergessen. Da die Kamera nach dem Absetzen auf einem flachen Stein noch eine ganze Zeit weiterlief, enthielt sie die Szene des Absetzens und Vergessens, aber auch Szenen aus dem Familienleben des Jungen. Der Fund der intakten Kamera durch den Krügerdorfer hatte ein großes Medienecho hervorgerufen. Mit Hilfe eines Computerprogramms, das zur Auffindung von schiffbrüchigen Personen verwendet wird, hatte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in etwa herausgefunden, von wo aus die Kamera ihren Seeweg angetreten hat. Dabei wurden auch Daten über Drift und Gezeiten ausgewertet. Nachdem der etwaige Standort, nämlich ein bestimmter Abschnitt an der Ostküste Englands, feststand, halfen zusätzlich Fotografien der Küstenabschnitte, um die Stelle zu identifizieren. Den Durchbruch schließlich brachten Einträge in sozialen Netzwerken und das darauf folgende Medienecho.

Die Familien Spreer und Etherton waren sich bei ihrer Begegnung auf Anhieb sympathisch. "Das sind sehr aufgeschlossene Leute", berichtet Holger Spreer. Die Halligbewohner haben sich mit den Engländern verständigt, den Besuch im Sommer zu wiederholen, diesesmal aber ohne Medienrummel.