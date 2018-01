Baustart noch in diesem Jahr

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Mit dem Ausbau des Bahnhofsgebäudes wird in diesem Jahr begonnen. Das teilte Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) im MOZ-Gespräch mit. Im ersten Abschnitt entstehen das Eltern-Kind-Zentrum der Stiftung SPI und die Selbsthilfe-Kontaktstelle des VFBQ.

Neben der Suche nach Hotelinvestoren als eine der wichtigsten Auflagen zur endgültigen Anerkennung als Moorheilbad wird die Stadt in diesem Jahr vor allem der Ausbau des Bahnhofsgebäudes und des unter Denkmalschutz stehenden alten Postgebäudes an der Karl-Marx-Straße 19 beschäftigen. Wie Bürgermeister Ralf Lehmann informierte, sei die Baugenehmigung für den Ausbau des Bahnhofs seit längerem beantragt. Inzwischen habe sich der Landkreis Märkisch-Oderland auch dazu bekannt, dass er und nicht die Deutsche Bahn dafür zuständig sei. Nachgeforderte Unterlagen wurden seitens der Stadt bis zum 5. Januar eingereicht. Noch knapp drei Wochen bleiben, um den geforderten Prüfbericht zum Brandschutzkonzept vorzulegen. Dann dürfte der Baugenehmigung nichts mehr im Weg stehen. "Ich rechne damit, dass die Baugenehmigung noch vor der Sommerpause erteilt werden kann", so Ralf Lehmann.

Parallel dazu sollen die weiteren Planungsleistungen ausgeschrieben werden, so dass dann die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen und noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden kann. "Wenn es gut läuft und der nächste Zuwendungsbescheid für das Programmjahr 2018 kommt, können wir berechtigte Hoffnung haben, dass wir den ersten Abschnitt bis Ende nächsten Jahres fertig haben", so Lehmann.

Der erste Bauabschnitt umfasst die beiden Einrichtungen Eltern-Kind-Zentrum der SPI-Stiftung und Selbsthilfekontaktstelle des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ), die zurzeit noch in der Ringstraße untergebracht und für die Vielzahl an Selbsthilfegruppen zu klein geworden ist. Die Umsetzung der ersten beiden Projekte ist mit rund 970 000 Euro veranschlagt. Dafür fließen Mittel aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt". Im zweiten Bauabschnitt, der sich nahtlos an den ersten anschließen soll, wird ein Lesecafé entstehen.

Das nächste große Vorhaben, das im Zentrum der ältesten Kurstadt der Mark Brandenburg realisiert werden soll, ist die Umgestaltung des alten Postgebäudes. Dort werden nach dem Willen der Stadtverordneten zum einen die Stadt- und Kreisbibliothek "Hans Keilson" und das Stadtarchiv einziehen, zum anderen die Stephanus-Stiftung mit dem Familienentlastenden Dienst (FED), betreutem Wohnen und der Verhinderungspflege. Dafür hatte die Stadt einen europaweiten Architektenwettbewerb ausgelobt. Insgesamt zehn Büros reichten ihre Unterlagen ein. Auf den ersten Platz landete das Berliner Büro SHSP Architekten Generalplanungsgesellschaft mbH mit einer modernen Gestaltungsidee, die einen Anbau aus Glas und Cortenstahl, vorgerostetem Stahl, an das denkmalgeschützte Postgebäude vorsieht.

Jetzt kommt es darauf an, wer von den vier Preisträgern die Vorgaben zur Kostenplausibilität erfüllt, wie der Bürgermeister erklärte. Mit der Vergabe an einen der Preisträger kann dann das Verfahren abgeschlossen werden. Rund vier Millionen Euro stehen für den Umbau des Postgebäudes zur Verfügung. Die kommen unter anderem aus dem Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz. Die Stadt beteiligt sich mit 20 Prozent an den Kosten.

Die Vergabe soll nach Möglichkeit in der Stadtverordnetenversammlung im März erfolgen. "Und dann kann der Planungsauftrag erteilt werden", so Ralf Lehmann. Aus dem Vor- wird der Entwurf. "Den wollen wir von der Stadtverordnetenversammlung bestätigen lassen, so dass auf dieser Grundlage der Bauantrag gestellt werden kann. Wenn wir das bis Ende des Jahres hinkriegen, sind wir gut." Der Bürgermeister rechnet damit, dass frühestens Mitte 2019 mit dem Um- und Ausbau der Post begonnen werden kann.