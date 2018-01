Land ohne Übergang

Thomas Klatt

Cottbus (MOZ) Der Fotograf Joachim Richau ist der Dritte im Bunde derer, die gegenwärtig das Cottbuser Landesmuseum für moderne Kunst bespielen. Die Ausstellung "Horizont oder die Illusion der Fremde 1984-1996" konzentriert sich auf die frühe Schaffensphase von Richau, der 1952 in Berlin geboren wurde, zunächst Journalistik studierte und sich dann ausschließlich auf die Fotografie konzentrierte.

Neben einigen Einzelbildern stehen in Cottbus vor allem Serien und Bildfolgen im Mittelpunkt. 48 Bilder zeigen in einem Zyklus das Leben in Beerfelde, ein Dorf, das heute zu Steinhöfel(Landkreis Oder-Spree) gehört. Das einfache Leben der Menschen auf dem Land wollte Richau zeigen - ungeschönt und realistisch. Das ist ihm in diesem Projekt gelungen, das er Anfang der 80er-Jahren begann.

Immer wieder besucht er das Dorf und sucht durch die Linse das ungeschönte Leben - etwa Bäuerinnen bei der Arbeit, die in der Erntepause erschöpft am Tisch einschlafen, oder eine junge gelangweilte Frau, der die Arbeit am Band zu eintönig ist. Viele Bilder kommen ganz ohne Menschen aus, unbefestigte Straßen, der verwahrloste Friedhof, der Blick in einen verlassenen Bauernhof. Es sind Bilder, die nichts zu tun haben mit den üblichen Motiven der damaligen Medien, die nicht müde wurden, den Sieg des Sozialismus auch in der Landwirtschaft zu verkünden.

Doch Richau wahrt in seinen fotografischen Unternehmungen dokumentarischen Abstand. Seine Kunst: Nah dran zu sein, ohne den Leuten ins Private hineinzufotografieren. Eine Gegenüberstellung mit den Fotoserien des etwa gleichaltrigen Fotografen Thomas Kläber, der zur selben Zeit in beeindruckender Weise dörfliches Leben zwischen Elbe und Elster ablichtete, wäre reizvoll. Während sich Kläber in seiner Jugend als Teil dieses Lebens sieht, wahrt Richau Abstand. Arbeiten beider Fotografen hat das Museum im Bestand.

Recht rätselhaft hingegen sind Richaus Polaroids mit dem Titel "Lenas Küche". Entstanden sind sie auf der Oderinsel Kietz, kurz nachdem die Sowjetarmee sie geräumt hatte. Von 1960 bis 1991 war die Insel Sperrgebiet. Auf einem der Bilder findet sich der Name "Lena" in kyrillischer Schrift an die Wand geschrieben - namensgebend für die Serie. Hier ist die Fantasie des Betrachters gefragt. Aber auch hier erfasst der Künstler eine Stimmung des Verlassenseins, eine dunkle Ahnung des Destruktiven, wie sie in Übergangszeiten zu spüren ist.

"Land ohne Übergang" nennt Richau eine weitere, diesmal sehr direkte Serie. Er erstellt sie im Jahre 1990, in einer Zeit, wo fast alle Ossis nach Westen blickten in Erwartung eines freien, aber auch eines bunteren Lebens. Richau nimmt die Grenze zwischen DDR und Polen in den Fokus. Das Nachbarland hatte gerade den Zusatz "Volksrepublik" abgelegt, die DDR ging per Einigungsvertrag in der BRD auf. In der großen Politik sieht Richau erneut das Kleine, das Vereinzelte.

Er zeigt diese Grenze, diesmal gänzlich ohne Menschen. Wieder sind es Motive, die Fragen stellen: Wohin führen diese Gleise? Warum verfallen die Bahndämme? Warum hatte niemand zurzeit der sogenannten Oder-Neiße-Friedensgrenze die gesprengten Brücken über Neiße und Oder, die die deutsche Wehrmacht auf dem Rückzug 1945 hinterließ, wieder zusammengeführt?

Doch wer hier gelebt hat, findet sich wieder und füllt Richaus konzeptionelle Leere mit Kopfkino: Jungs in Dreiecksbadehosen, die in der Neiße schwimmen, die sich mit alten Treckerreifen den Fluss hinunter treiben lassen. Auch hier sieht man vieles nicht: Die Trichter, die bei der Sprengung entstanden, machen den Fluss tiefer - ein guter Ort zum Toben und Springen.

Es sind Fotos, die damals schon ihre Botschaft ins Heute gesendet haben. Da habt ihr nun eure Grenze! Macht endlich was draus! Und vergesst die Menschen auf beiden Seiten an Oder und Neiße nicht.

Wer die drei Ausstellungen im Museum im Zusammenhang betrachtet, versteht die Intentionen der Kuratoren besser als zuvor. Hier die lebensfrohe, aber auch zeitkritische fotografische "Sybille"-Dokumentation, mittendrin die prallen Bilder von Ronald Paris zu Shakespeare-Stücken und auf zwei Etagen die mehrheitlich düstere Schwarz-Weiß-Fotografie von Richau - das alles fügt sich zu einem historischen Ausriss, mit dem sich eigene und kollektive Bestandsaufnahme geradezu anbietet.

Bis 28. Januar, Di-So 10 bis 18Uhr, Landesmuseum für moderne Kunst Cottbus, Am Amtsteich 15, Tel. 0355 49494040