Bald Baustart fürs Gemeindehaus

Kerstin Unger

Biesenbrow (MOZ) In Biesenbrow wird es bald wieder einen Raum für Vereinsarbeit, Kultur und Begegnungen geben. Nach drei Jahren mit Provisorien soll demnächst Baustart für ein Dorfgemeinschaftshaus sein.

Die Planungen sind abgeschlossen, das Projekt liegt vor. Die Fördermittel und der Eigenanteil der Stadt sind bestätigt. In den nächsten Wochen, wenn es frostfrei ist, sollen die Bauarbeiten für das neue Dorfgemeinschaftshaus in Biesenbrow beginnen. Es wird als Anbau an das Feuerwehrgerätehaus errichtet.

Der Ortsbeirat hat dieser Tage

über die farbliche Gestaltung der Fassade beraten, die sich in das Ortsbild einfügen, aber auch zum Feuerwehrhaus passen soll. Um die Entscheidung zu erleichtern, hatten die Planer Mathias und Yvonne Tietze von der Agora+ Projektentwicklungsgesellschaft mbH in Biesenbrow per Computer erstellte Bilder des künftigen Baus mitgebracht.

Geplant ist ein moderner Anbau mit viel Glas, Metallrahmen und geputzten Seitenwänden. Zu entscheiden war, welche Farbe der Putz bekommt und ob das Feuerwehr-Rot oder das Angermünde-Rot im Baukörper auftauchen sollen. "Wir können keine Villa Kunterbunt bauen. Die Fassade sollte schon an den gelblichen Ton des Feuerwehrhauses angepasst werden", meinte die Ortsvorsteherin Birgit Ludewig.

Gegen Rot sei zwar nichts einzuwenden, doch das Angermünde-Rot sei dunkler als das Knallrot der Feuerwehr. "Die Fenster, die schon da sind, sind braun. Deshalb sollte man es auch für den Anbau verwenden", so die Ortsvorsteherin vor.

Christiane Kandula vom Bauamt der Stadt gab zu bedenken, dass der Kontrast zwischen Alt und Neu vielleicht besser ist. "Es wirkt sowieso optisch anders. Die Farben müssen nur miteinander harmonieren und passen", sagte sie. Rot bleiche mit den Jahren aus, gab sie zu bedenken.

Man sollte auch nachdenken, ob man bei der Gelegenheit das Feuerwehrhaus gleich mitstreicht. "Vielleicht würden ja die Feuerwehrleute selbst mit zur Rolle greifen. Einen Eimer Farbe hinzustellen dürfte kein Problem sein", schlug Mathias Tietze vor. Die Fassade des Gerätehauses ist zehn Jahre alt. Man könne sie auch so belassen. "Aber wir wollen ja nicht, dass die Leute bei der Schlüsselübergabe fragen: Warum habt ihr sie so dreckig gelassen?". Der Vorschlag wurde ins Protokoll aufgenommen.

Für das neue Dorfgemeinschaftshaus entschieden sich die Ortsbeiratsmitglieder nach der Diskussion für einen etwas dunkleren gelblichen Ton als das Feuerwehrgebäude. Die Stahlkonstruktion der Fenster und die Türen soll weiß werden. Akzente, so meinte Yvonne Tietze, könne man zum Beispiel mit dem Ortswappen von Biesenbrow", setzen.

Das künftige Dorfgemeinschaftshaus in Biesenbrow wird aus einem Multifunktionsraum für maximal 60 Personen, einer Küche und Sanitärbereich bestehen. Zum Beratungsraum im Feuerwehrgerätehaus, wo seit der Sperrung des Biesenbrower Gutshauses Anfang 2015 aufgrund von Baumängeln der Ortsbeirat tagt, wird ein Durchbruch gemacht.

Das neue Gebäude steht dann für Versammlungen, für die Jugend- und Seniorenarbeit, für Vereinsveranstaltungen und touristische Zwecke zur Verfügung und kann auch von Einwohnern gemietet werden.