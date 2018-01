Ein Dorf feiert sich und seine Erfolge

Trommelfeuer: Die Trommler aus der Schule von Steffi Keil in Oderaue versprühten mit Musik und tänzerischen Elementen Lebensfreude pur. © Foto: Johann Müller

Auf ein gutes Jahr für Podelzig: Die Gemeindevertreter und Ex-Bürgermeisterin Angelika Knispel (l.), die ihr Mandat zum Jahresende aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte, stoßen zum Neujahrsempfang an. Voraussichtlich Ende Februar soll ein Nachfo © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Podelzig (MOZ) Die Podelziger haben am Wochenende den Reigen der Neujahrsempfänge in der Region eröffnet. Im Oderbruchdorf ist der Empfang nicht nur für geladene Gäste, sondern steht allen Einwohnern offen. Vier Podelziger wurden für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

An den Tischen im voll besetzten Gemeindesaal hatten Gewerbetreibende aus dem Dorf, Vertreter aus Vereinen, der Feuerwehr und viele andere Podelziger Platz genommen. Unter den Gästen waren auch die drei Landtagsabgeordneten aus der Seelower Region, Simona Koß (SPD), Bettina Fortunato (Linke) und Kristy Augustin (CDU).

Eine junge Podelzigerin begrüßte die Gäste musikalisch: Anika Kerber. Ihr Beatles-Song-Gesang "Imagine" zur Gitarrenbegleitung gab Vize-Bürgermeister Thomas Mix die Vorlage. Er führt die Gemeinde, seit Angelika Knispel Ende vorigen Jahres ihr Bürgermeister-Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat. Mix' Rede stand im Zeichen von Frieden und gelebter Solidarität im Dorf.

Die bewiesen im Vorjahr Eltern, die das neue Spielhaus auf dem Kita-Spielplatz aufgebaut haben ebenso wie die Landwirte, die nach zwei Starkregen bei der Entwässerung halfen. Den Bürgern, deren Keller damals vollgelaufen waren, versicherte Thomas Mix, dass die Gemeindevertreter an einer Problemlösung arbeiten.

Auf der Haben-Seite aus 2017 für Podelzig nannte der Festredner unter anderem die für rund 50 000 Euro sanierte Kita-Fassade, den Wegebau auf dem Friedhof im Unterdorf, die neue Kita-Leiterin Silvia Wirth, Gemeindearbeiter Udo Höhn - und natürlich die Premiere des Dorf- und Gutsfestes. Thomas Mix dankte allen Mitgestaltern und vor allem dem Gastgeber, Landwirt Frank Tiggemann und seinen Kollegen.

Mit ihrem Beifall untermalten die Teilnehmer des Neujahrsempfangs Mix' herzlichen Dank an Angelika Knispel für ihre engagierte Arbeit für die Dorfgemeinschaft, bevor vier Laudatoren zur Ehrung schritten: Bärbel Marggraf lobte den Einsatz von Wilfried Bodendorf, der als Anwohner den neu gestalteten öffentlichen und Kita-Spielplatz in seine Obhut genommen hat. Vom Frühjahr bis in den Herbst kontrolliert der ehemalige Schulhausmeister den Spielplatz täglich, reinigt und schließt ihn abends ab.

Vivian Hetke würdigte die Leistung von Gabriele Neumann, die ihr gestalterisches Talent mit Hortkindern und Frauen der Kreativgruppe teilt, das Gemeindezentrum dekoriert und Feste mitgestaltet. Iris Marggraf bat dann Marina Schmidt nach vorn und erklärte: Die Podelzigerin sei ein Quell der Hilfsbereitschaft. Sie gestaltet und pflegt den Veranstaltungskalender der Gemeinde, entwirft Veranstaltungsflyer und bereitete Veranstaltungen mit vor. Marina Schmidts Tatendrang stecke andere an, so die Laudatorin.

Simona Koß übernahm die Ehrung von Monika Tenne. Die Podelzigerin ist nicht nur in der Ortsgruppe der Volkssolidarität und der Markt AG, sondern auch im Wuhdener Heimatverein eine der Aktivsten.

Thomas Mix kündigte an, dass im Dorf auch 2018 einiges passiert: Im Frühjahr sollen der Sinnespfad auf dem Spielplatz fertig und mehr als 70 Bäume an der sanierten B112-Ortsdurchfahrt gepflanzt werden. Der Radweg nach Rathstock wird endlich gebaut. Für viele kulturelle und sportliche Angebote sorgen die Vereine, denen der Vize-Bürgermeister weitere Unterstützung zusicherte.

Der Geschäftsführung des Lutherstift will Mix in Sachen Ärztehaus Druck machen. Sie sei bisher "nicht sehr kooperativ" gewesen, kritisierte der Festredner.