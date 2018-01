Rauener Spielhaus wird krumm und schief

Anke Beißer

Spreenhagen/Rauen (MOZ) Die Rauener Kita "Heidehaus" bekommt ein neues Spielgerät für die um die Dreijährigen. Auf dem Papier existiert es schon bei der Spreenhagener Firma Zimmer.Obst. Seit Montag sind die Handwerker mit dem Bau des Holzhauses befasst. In zwei Wochen soll es fertig sein.

Im Büro von Helmut Breiert, bei der Firma Zimmer.Obst als Produktionsleiter tätig, hängen an einer Wand fast drei Dutzend Blätter mit diversen Daten. Was gleich ins Auge fällt, sind die fett gedruckten Überschriften - Berlin, Luxemburg, Hagen, Brakel, Bad Krozingen, Sindelfingen und Hilvarenbeek. Dort überall soll in den nächsten Wochen und Monaten - es sind Aufträge fürs erste Halbjahr - ein neues hölzernes Spielgerät aufgebaut werden. Inmitten der illustren Ortsnamen taucht auch Rauen auf. "Wir fangen gerade an, das bestellte Spielhaus für die jüngeren Kita-Kinder zu bauen", sagt der 61-Jährige. Für den Wendisch Rietzer ist es eines der ersten Projekte. Der Möbeldesigner gehört erst seit Mitte November zum Team. Zuvor war er als Ladenbauer selbständig, wollte dann beruflich noch einmal etwas Neues beginnen.

Auf dem Monitor auf seinem Schreibtisch erscheint die farbige Zeichnung eines Häuschens nebst Podest samt Bank, zwei Schrägen als Auf- und Abgang und Geländer. So in etwa wird das Klettergerät aussehen, das in den kommenden zwei Wochen nebenan in der Werkstatt entsteht. Die Ideengeber waren, so ist es in der Firma üblich, die Geschäftsführer Carsten Obst und Frank Zimmer. Jedes der Objekte ist einzigartig, nur einzelne Elemente wiederkehrend.

Sind die Grundlagen gelegt, setzten sich die Bauzeichner daran, am Computer ein dreidimensionales Modell zu erstellen. Teil für Teil wird konstruiert und zur endgültigen Vorlage zusammengefügt. "Trotzdem sind im Herstellungsprozess noch Änderungen möglich", erläutert Breiert. Das sei ja das schöne an den Unikaten.

Ist die Planung abgeschlossen, hat der Auftraggeber der Kalkulation und dem Aussehen zugestimmt, bekommt einer der sieben Vorarbeiter die Unterlagen übergeben, die notwendige Anzahl von Mitarbeitern an die Seite gestellt, und das Team kann loslegen. Die Handwerker sind Tischler und Zimmerleute, manche haben auch noch spezielle Fähigkeiten, etwa besonderes Geschick fürs Schnitzen. Sie bekommen dann Sonderaufträge, verzieren die Objekte künstlerisch mit Ornamenten oder figürlich - ganz, wie der Auftraggeber es wünscht.

Mit dem Rauener Spielhaus sind der Polier Lars Sternberg und zwei weitere Männer betraut. "Es macht Spaß, wir bauen ja immer was anderes", sagt der Vorarbeiter. Seit acht Jahren ist er in der Firma angestellt. "Wir sehen die Welt mit Kinderaugen", nennt er eine Faszination seines Berufs. Und er darf gegen die Handwerkerehre verstoßen, alles ganz genau und gerade zu bauen. "Vieles ist absichtlich krumm und schief", erläutert Helmut Breiert. Das verleihe Charme. Die Ausführung sei aber letztlich so, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Dabei wiederum müssen die Handwerker ihr ganzes Geschick einbringen.

Für den Bau trägt Sternberg das benötigte Holz im Lager zusammen - diesmal Eiche und Robinie. Dann werden die Einzelteile zurecht gesägt, geschliffen, gefärbt, mit Leinöl behandelt und das Häuschen in der Halle komplett aufgebaut. Hier erfolgt dann die erste Abnahme, ob alles den Sicherheitsanforderungen entspricht. Ist das erledigt, kann der Transport über die Bühne gehen. "Wir bauen nur ab, was nicht auf die Ladefläche des Lkw passt", sagt Breiert. Im Fall der Rauener Bestellung werde das nicht allzu viel sein. "Vielleicht nur das Dach." Mit geliefert werden übrigens noch eine Bank und eine Maltafel.

Für den sicheren Stand auf dem Kita-Gelände müssen die Stützen einbetoniert werden. Daran hängt letztlich, ab wann die Kinder das Schmuckstück erobern können. "Wenn die Witterung mitspielt, schon im Februar."