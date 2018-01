CDU Panketal organisiert Protest

Andrea Linne

Panketal (MOZ) "Es war ein guter Start", schätzt die CDU-Ortsverbandsvorsitzende SabineFriehe ein. Die 57-Jährige, die als Regierungsdirektorin im Bundestag arbeitet, schätzt am neuen Vorstand gebündelte Fähigkeiten und setzt auf die Zusammenarbeit mit CDU-Fraktion und Rathaus-Mitarbeitern.

Zuletzt war es zwischen einigen Mitgliedern des Ortsverbandes zu erheblichen Anwürfen gekommen, die sogar am Amtsgericht Bernau anhängig sind. Dazu will sich Friehe aber nicht äußern. "Nur so viel, wir wollen sachbezogen arbeiten. Wenn es Konflikte zwischen Mitgliedern gibt, heißt das nicht, dass die Partei betroffen ist", sagt die CDU-Vorsitzende. "Wir müssen da differenzieren." Außerdem, so die Mutter zweier Söhne, "halte ich Streit für verschwendete Zeit". Viel wichtiger sei es, gemeinsame Positionen zu finden und Themen voranzubringen.

Dazu zählt sie ebenso wie die CDU-Fraktionsvorsitzende in der Gemeindevertreterversammlung, Sigrid Pilz, das Thema Radwege. Am Sonnabend steht der CDU-Ortsverband mit einem Informationsstand am Rathaus Panketal. Von 10 bis 12 Uhr soll damit der Protest vieler Einwohner gegen den nun fehlenden Radweg an der Schönower Straße organisiert und unterstützt werden. So können bei der Unteren Verkehrsbehörde Barnim Anträge auf das Zusatzschild "Radfahrer frei" gestellt werden. Aktuell müssen Kinder bis acht Jahren den Gehweg mit ihren Rädern benutzen, bis zehn dürfen sie das. Alle anderen müssen auf der stark befahrenen Haupterschließungsstraße fahren. Wer auf irgendeine Weise persönlich betroffen ist, betont Sabine Friehe, kann gegen die Entscheidung des Landkreises vorgehen. "Die Gefahrenlage ist einfach viel zu groß", schätzt auch Sigrid Pilz ein. Dass der Fuß- und Radweg nunmehr nur noch als Gehweg genutzt werden darf, wird auch von vielen Eltern, deren Kinder zur Schule Richtung Schönerlinder Straße müssen, kritisiert. Der Landkreis beruft sich auf Urteile am Bundesverwaltungsgericht und kritische Punkte wie die Breite von teils nur zwei Metern.

An diesem Sonnabend will die CDU daher umfassend informieren, aber auch vorbereitete Anträge verteilen, die es zudem auch auf der Internetseite der Partei zum Herunterladen gibt. Sabine Friehe: "Betroffen ist jeder Beschäftigte im Geschäft ebenso wie der Pendler." Genau geprüft habe man das Vorgehen. Sowohl Friehe als auch Vorstandsmitglied Andreé Reschke sind Juristen. Beide sind sicher, dass eine bessere Lösung als die nunmehr gültige möglich sind. Man müsse die Kreisverwaltung zum Umdenken anregen. Das Thema sei für den Ortsverband von höchster Priorität. "Wir müssen den Schaden abwägen. Auf der Straße ist es viel gefährlicher als auf dem Gehweg", macht die Politikerin klar, die auch in der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU (KPV) als Beisitzerin aktiv ist. Sollte der Bedarf an Aufklärung noch steigen, plant der Ortsverband weitere ähnliche Aktionen.

Auf alle Fälle lädt die Partei alle interessierten Einwohner am 23. Februar zum Neujahrsempfang ein. In der Mensa der Zepernicker Gesamtschule in der Schönerlinder Straße wird ab 19 Uhr mit den Panketalern gefeiert. Dann soll sich auch Othmar Nickel, der CDU-Kandidat für den Landratsposten im Barnim, vorstellen. "Viele Bürger schätzen die Rolle des Landrats als Scharnier zwischen den Gemeinden und dem Kreis falsch ein", sagt Friehe. Da könne man aufklären.

Kooperieren will die CDU Panketal intensiver mit der Fraktion. Sigrid Pilz, die Vorsitzende, nennt als eines der Themen das neue Radverkehrskonzept, das erstellt werden müsse, um die Erfahrungen aus der Schönower Straße auszuwerten und Strategien für Radfahrer umzusetzen. Aber auch für eine Änderung im Kommunalabgabengesetz zu den Trinkwasser-Hausanschlüssen setzt sich Pilz weiter ein. Auf Gesetzesänderungen, die 2016 schriftlich von Landespolitikern wie dem SPD-Landtagsabgeordenten Daniel Kurth zugesagt wurden, will sie pochen.