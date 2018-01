Aller guten Dinge sind drei

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) So vielseitig präsentiert sich kaum eine Bildungseinrichtung. Gleich drei verschiedene Schulformen haben die Oberbarnimschulen (OBS) aufzuweisen. Im Rahmen des ersten Tages der offenen Tür in diesem Jahr bot sich am Sonnabend für hunderte Interessenten, Eltern wie Kinder, die Möglichkeit zum Kennenlernen.

Ob Oberschule (7-10. Klasse), Jugendakademie mit Evangelischem Gymnasium oder Berufliches Gymnasium (11. und 12. Klasse) - die Oberbarnimschulen an der Alfred-Dengler-Straße decken ein breites Bildungsspektrum ab. Insgesamt lernen dort rund 320 Schüler, die von 55 Lehrern betreut werden. Das Konzept der OBS bietet für jeden eine individuelle Lösung.

Am Sonnabend gab es für zahlreiche Besucher die Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen zu schauen und das richtige Angebot für die Kinder und Jugendlichen auszuloten. Die drei Schulformen präsentierten sich jeweils auf einer Ebene des Haupthauses. In der Aula fanden entsprechende Informationsveranstaltungen statt.

Die Oberschule ist als Ganztagsschule mit individueller Lernzeit und einem weit gefächerten Angebot an Arbeitsgemeinschaften konzipiert. Darunter auch eine Tanzgruppe, die mit einem temperamentvollen Cheerleader-Programm die Ergebnisse ihrer Arbeit vorstellte.

Eine gesunde Ernährung in der Früh- und Mittagszeit und ein freundschaftliches Miteinander tragen dazu bei, dass die Schüler der OBS eine produktive und entspannte Lern- und Arbeitsatmosphäre erleben. "Alle sollen sich beim Lernen wohlfühlen", hob Annett Drechsler, Campusleiterin und Schulleiterin der Beruflichen Schule hervor.

Insbesondere Kinder der 6. und 10. Klassen stehen gemeinsam mit ihren Eltern in den nächsten Wochen vor der Entscheidung, für den weiteren Bildungsweg eine geeignete Schulform zu wählen. Und so zeigte sich die elfjährige Sophie aus Lichterfelde sehr interessiert an den Vorführungen von Physiklehrer Bernd-Gerhard Giese. Der Boden des entsprechenden Fachraumes war mit vielen kleinen Zetteln ausgelegt, auf denen das Fragewort "Warum?" zu lesen war. "Nicht ohne Grund", wie Giese erklärte. Die jungen Leute hätten in letzter Zeit einfach zu wenig Fragen, wären nicht neugierig genug, so der erfahrene Pädagoge. Dem gelte es entgegenzuwirken, stellte er heraus.

Bei Religionslehrer, Heino Gluth, vom Evangelischen Gymnasium herrschte ebenfalls reger Andrang. "Wir vermitteln hier nicht Glauben, sondern Religion", so Gluth und erläuterte einige Unterrichtsinhalte, die zahlreiche Weltreligionen, wie Buddhismus oder Islam zum Gegenstand haben. Den Schwerpunkt bilde aber dennoch das Christentum.

Junus (10) studierte mit seinen Eltern indes den Flyer mit dem Tagesprogramm. Den ersten Eindruck von der Schule wertete er als positiv. Mehr kreativ ging es bei Kerstin Bode und Reinhard Wienke zu. Hier durfte selbst Hand angelegt werden, um fantasiereiche Bilder entstehen zu lassen.

Im Vergleich mit anderen Schulen sind bei den OBS die wesentlich geringeren Schülerzahlen von maximal 16 pro Klasse und die daraus resultierende ruhige Lernatmosphäre ohne Unterrichtsausfall herauszustellen. Die Übernahme der Schüler ins Berufliche Gymnasium oder in andere weiterführende Ausbildungsberufe, je nach Interessen und individuellen Möglichkeiten, stellt in Eberswalde ebenfalls ein Alleinstellungskriterium dar. Weiterhin finden für die 9.Klassen zwei Praktika von je 14 Tagen statt. Üblich ist hier sonst nur ein einmaliges zweiwöchiges Praktikum.

Jeder Schüler kann so entsprechend seiner Wünsche und Fähigkeiten an den OBS eine sichere Bildungsperspektive von der 7. Klasse bis zum Studium oder zum Einstieg ins Berufsleben erhalten. Als einheitliches Schulgeld werden einkommensunabhängig 150 Euro pro Monat erhoben.

Nähere Informationen unter der Telefonnummer 033342022116 oder www.oberbarnimschule.de