Weltmusik startet

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am 23. Februar startet der Club Marchwitza mit seinen Weltmusikabenden in diesem Jahr. Zu Gast ist dann die Band Colinda Blues & Boogie. "Die von Akkordeon und Fiddle-Klängen geschwängerte Luft vibriert, der Gesang ertönt in einer Mischung aus Französisch, Creolisch und Englisch, das Ganze wird angeheizt mit Blues und Boogie-Rhythmus.Ja, das klingt nach Louisiana!", heißt es in der Presseerklärung des Vereins Interkultur Vielfarben. Cajun & Zydeco mit Colinda gehe in die Beine und verbreite Party-Stimmung.

Das Konzert beginnt um 21 Uhr. Einlass ist wie immer bereits eine Stunde früher.

Kartenvorverkauf: 12 Euro, Do ab 14 Uhr, Tel. 03364 46047