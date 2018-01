Dreistündige Wanderung über die Salzwiesen

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Zu einer Winterwanderung über das Salzmeer wird am Sonnabend nach Storkow eingeladen. Beginn des auf etwa drei Stunden angesetzten Rundgangs ist um 11 Uhr am Bahnhof. Veranstalterin ist die Volkshochschule Dahme-Spreewald, Interessenten werden um Anmeldung gebeten unter Telefon 03375 26-2500.

"Vor vielen Millionen Jahren gab es in unseren Breitengraden ein Flachmeer. Heute zeugen davon nur noch wenige Orte. So finden wir Salzablagerungen in den sogenannten Salzwiesen bei Storkow", heißt es in den Informationen zur Wanderung auf der Internetseite des Naturparks Dahme-Heideseen. Die Tour am Sonnabend geht entlang an weiten Flächen, die die Weite des Meeres erahnen lassen. Bei ausreichender Kondition können die Teilnehmer auch noch eine der höchsten Binnendünen Deutschlands besteigen. Am Ende kann der Tag je nach Wunsch noch gemütlich in einem Gasthaus ausklingen.