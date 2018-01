Mit dem eigenen Gedicht auf die Bühne

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Oderlandautoren suchen nach neuen Gesichtern für ihre "Lyrik im Foyer". Bei der Lesung im Foyer der Frankfurter Konzerthalle am 27. April wollen die lose organisierten Hobby-Schriftsteller nicht länger unter sich bleiben. Aus diesem Grund starten sie eine Ausschreibung, auf die sich Autoren mit Texten jeglicher Art bewerben können. Prosa, Lyrik, Liedtexte, Hörspiele, Experimentelles - alles ist erlaubt.

Eine dreiköpfige Jury aus dem Kreis der Oderlandautoren entscheidet über die Texte und bestimmt, wer bei der Lesung "Lyrik im Foyer" teilnehmen darf. Wer die Texte geschrieben hat, trägt sie auch vor. "Das kann der Autor selbst am besten. Lampenfieber braucht niemand zu haben, wir sind da ja auch erst reingewachsen", versichert Ilona Barschke, eine der Autorinnen.

Gefunden haben sich die Oderlandautoren vor vielen Jahren bei der Nacht der Poesie. Seitdem gehört diese Veranstaltung im Spätherbst jedes Jahr in das feste Programm; die Mitglieder der Gruppe stellen sich dabei gegenseitig vor, was sie das Jahr über geschrieben haben. "Mit der Ausschreibung jetzt wollen wir schauen, was es noch gibt, wer worüber schreibt, welche Vielfältigkeit in der Region vorhanden ist", beschreibt Ilona Barschke den Grund für den Wettbewerb.

Die Bewerbungsfrist dafür endet am 10. Februar. Bis dahin sollte die Bewerbung samt Arbeitsproben (maximal drei DIN- A4-Seiten), einer kurzen Beschreibung der Person und der Arbeit und einer Telefonnummer eingereicht sein. Die Mailadresse lautet: Oderlandautoren@ gmail.com.