Von Klassik bis Comedy

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Klassische Musik, Schlager, Lesungen, Reise-Reportagen, Tanzabende - all das und viel mehr bietet das Bürgerhaus Neuenhagen. Nachfolgend ein Überblick über Veranstaltungen im kommenden halben Jahr.

Klassische Musik auf höchstem Niveau wird von renommierten Solisten und Ensembles bei den "Neuenhagener Kammerkonzerten" geboten: Pianist Frank Dupree am 17. Februar, Anna Carewe & Oli Bott. Cello meets Vibraphone am 17. März, das Dresdner Streichtrio am 14. April und am 26. Mai das Sextett "Berlin Counterpoint". Das Berlin-Brandenburgische Sinfonieorchester gibt am 27. Mai ein Sinfoniekonzert.

The Best of Black Gospel zelebriert am 24. Januar ein Chor der Besten aus den USA. Am 4. Februar entführt die Show "Magie der Travestie" in eine "Nacht der Illusionen". Deutschlands Elektronik-Künstler Nr. 1 Schiller will am 11. Februar mit seinen "Klangwelten Live 2017/2018 - Elektronik Pur" das Publikum begeistern. Elton John's Greatest Hits, authentisch dargeboten durch den englischen Sänger und Pianisten Donovan Aston, werden nicht nur verliebten Pärchen am Valentinstag einen zauberhaften Abend bereiten. Die mitreißende Johnny Cash Show der Band "The Cashbags" um US-Sänger Robert Tyson ist am 10. März zu Gast im Bürgerhaus. Am 24. März bietet Denis Fischer die legendären Songs von Leonard Cohen.

Familien können sich folgende Termine vormerken: Die Vorhänge des Berliner Puppentheaters öffnen sich am 7. Februar und 11. April. "Alles für Kids" kann bei Flohmärkten am 18. Februar und 18. März den Besitzer wechseln. Das Theater Liberi schickt am 3. März im Musical "Pinocchio" den eigenwilligen Titelhelden auf den Weg Richtung Menschlichkeit. In einem Familienkonzert präsentiert der Verein Musikpodium am 8. April Deutschlands jüngstes Spitzenorchester, die Deutsche Streicherphilharmonie, mit dem Programm "Keine Angst vor dem 20. Jahrhundert!".

Die Reise-Reportagen auf großer Leinwand werden am 19. Januar und am 16. März fortgesetzt. Erst geht es mit Fahrrädern und kleinem Kind im Anhänger über 8000 Kilometer und fünf Zeitzonen quer durch Kanada vom Pazifik zum Atlantik, dann folgt das "Abenteuer Anden. 43 Breitengrade südwärts durch Peru, Bolivien, Chile und Argentinien".

Wer Schlager und Evergreens liebt, dem seien diese Termine empfohlen: Frank Schöbel & Band bringen am 21. Januar "Hit auf Hit". Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler sind auf ihrer Jubiläumstournee "50 Jahre live" am 4. März zu Gast. Zwischen Kaffeetafel und Tanz erklingen am Frauentag die beliebtesten Schlager der 50er- und 60er-Jahre, charmant dargeboten durch das Trio "petit palais". Zur festlichen Operettengala am 15. April reisen Gesangssolisten, Musiker und ein kleines Ballettensemble aus Tschechien an.

Namhafte Autoren, Künstler und Schauspieler werden zu Lesungen und Gesprächen erwartet. In der Bibliothek stellt der Journalist und Buchautor Helge Timmerberg am 26. Januar "Die Straße der Lebenden - Storys von unterwegs" vor und am 16. Februar präsentiert Peter Walther seine viel beachtete Biographie "Hans Fallada", die auf neuen Archivfunden basiert. Auf ihre vielen gemeinsamen Lieder blicken Autorin Gisela Steineckert & Chansonnier Jürgen Walter am 25. Februar in ihrer Konzertlesung zurück. Wladimir Kaminer liest am 9. März aus seinem Bestseller "Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß". "Ein Leben ist zu wenig" offenbart Gregor Gysi am 13. April bei der Vorstellung seiner Autobiographie. Zum "Tag des Buches" am 20. April ist die Schauspielerin Eva Matthes in die Bibliothek eingeladen, Sky du Mont und Christine Schütze sind die Protagonisten einer Lesung am 8. Juni.

Auch Tanzen und Feiern lässt es sich gut im Bürgerhaus. Bei den Karnevalsveranstaltungen am 3. und 10. Februar kann nach dem unterhaltsamen Programm der Garden, Tanzgruppen und Narren ausgelassen getanzt werden. Sehr beliebt sind die Ü40-Tanzpartys - 23. Februar und 22. Juni - sowie die Tanzabende für Standard- und Lateinpaare "100 % Tanzmusik". Die gibt es am 24. Februar und 23. Juni.

Die Vereins- und Freizeitmesse am 11. März bietet allen Gästen die Möglichkeit, sich über die vielfältigen lokalen Vereins- und Freizeitangebote im Ort zu informieren.

Für u. a. diese Veranstaltungen im 2. Halbjahr hat der Kartenverkauf bereits begonnen: 21. September: "Wiedersehen mit Freunden": Lippert, Schöbel, Pickert, Beyer, Herz, Mann; 23. September: Glenn Miller Orchestra directed by Wil Salden; 25. November: Gastspiel Theater am Rand "Dshamilja".

Eintrittskarten gibt es im Internet unter www.buergerhausneuenhagen.de; Theaterkasse Tardel dienstags und donnerstags von 14-17 Uhr im Bürgerhaus-Foyer; bei Vorverkaufskassen deutschlandweit.