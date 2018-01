Bäckertradition wird fortgeführt

Martin Stralau

Gosen (MOZ) Sieben Wochen lang hatte die Bäckerei in der Eichwalder Straße im Gosener Ortszentrum geschlossen. Seit Montag können dort wieder Schrippen, Brote und Gebäck gekauft werden. Konditor Joachim Wittmann hat das Geschäft, das jetzt "Eichi's Backstube" heißt, in den letzten Wochen modernisieren lassen und betreibt es ab sofort. Der 32-Jährige führt bereits zwei gleichnamige Backstuben in Müggelheim und Köpenick. Neben dem Verkaufsbereich sind weitere Umbauten geplant, sagt er. "Wir werden die Backstube im hinteren Teil des Ladens erneuern." Dort sollen auch die Brötchen, Brote und der Kuchen für die anderen Filialen mitgebacken werden. Einer von wahrscheinlich zwei Bäckern wird der alte Inhaber Werner Just sein, der das traditionsreiche Geschäft am 15. Januar 1990 von seinen Eltern übernommen hatte, die es seit 1961 geführt hatten. "Für mich ist es ein ganz besonderes Ereignis, dass das neue Geschäft wieder am 15. Januar eröffnet", erzählte der Bäckermeister am Montag. Er hatte den Laden geschlossen, "weil es zuletzt nicht mehr so lief". Übrigens, entgegen anders lautender Gerüchte im Ort, wird das Eiscafé von "Eichi's Backstube", das Joachim Wittmanns Frau Antje in der Seestraße betreibt, nicht schließen.

Info: www.eichis-backstube.de