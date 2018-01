Stiefel, Mützen und Schals zum Schäppchenpreis

Lisa Mahlke, Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Sigrid Richter steht mit ihren beigen Strickhandschuhen vor dem Schaufenster der Boutique Schönert in der Eisenbahnstraße. Ein neues Paar soll es sein, aber aus Leder. "Meine sind gut für alle Tage, aber die kann ich nicht zu meinem Ledermantel tragen", erzählt die 80-Jährige. Als Schnäppchenjägerin würde sich die Fürstenwalderin nicht bezeichnen. "Wenn mir etwas gefällt, gucke ich nicht so auf den Preis. Es soll etwas Gutes sein, woran ich lange Freude habe", sagt sie und wirft noch einen Blick in den Laden. Von außen sind die Schilder mit den schwarzen Prozentzeichen zu sehen.

Seit der ersten Januarwoche sind winterliche Schuhe, Taschen und Tücher in dem Geschäft reduziert, bis im Februar und März die neue Ware eintrifft. "Brauntöne gehen immer gut, auch Schwarz und Blau", erzählt Nicole Schönert über die Wintersaison und verrät, dass bald bereits die Einkäufe für den nächsten Winter beginnen. In diesem Jahre habe sie weniger verkauft als sonst. "Ich denke, dass es auch am Wetter liegt", sagt sie.

Ähnlich schätzt es Christina Ackermann vom Schuhladen "Anika Schuh" am Marktplatz ein. "Wenn Schnee liegen würde und es knackig kalt wäre, wäre es anders", erklärt sie. Seit 27. Dezember lief die erste Reduzierungsphase, seit vergangenen Donnerstag sind alle bisher nicht heruntergesetzten Stiefel und Stiefeletten 20 Prozent reduziert. "Es läuft verhalten an", sagt sie und deutet auf die Leere im Geschäft. "Die Kunden kaufen aber schon Ware für Frühjahr und Sommer."

Alina Palm schaut sich im Modekaufhaus Moses in der Fürstengalerie nach Mütze, Schal und Handschuhen um. "Draußen ist es bitterkalt, da kann ich was neues gebrauchen", sagt die 19-Jährige, die gern mal in Fürstenwalde auf Schnäppchenjagd geht. Noch bis Ende Januar hat Moses satte Rabatte bei Winterkleidung zu bieten. Kaschmirpullover sind beispielsweise 50 Prozent reduziert, wärmende Accessoires für unter 10 Euro zu haben. "Wir sind in den letzten Zügen des Schlussverkaufs, der in dieser Saison gut gelaufen ist", sagt Verkäuferin Janet Kramer. Die dicken Sachen sollen möglichst schnell raus - die neue Kollektion mit leuchtenden Farben ist am Lager und vermittelt schon Vorfreude auf den Frühling.