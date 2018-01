Tausende Hefte für Millionen Gäste

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Traditionell mit einem Stand auf der Grünen Woche startet der Tourismusverband Seenland Oder-Spree ins neue Jahr. Frisch eingetroffen ist das neue Gastgeberverzeichnis. Ziel für 2018 ist, die Schallmauer von zwei Millionen Übernachtungen erneut deutlich zu übertreffen.

Digitalisierung hin oder her - das gedruckte Gastgeberverzeichnis für die Tourismusregion Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Frankfurt erfreut sich konstant hoher Nachfrage. Gedruckt worden ist die 2018er-Ausgabe daher wieder mit einer Zahl von 20000 Exemplaren. "Die Auflagen steigen sogar wieder. 98 Prozent der Gäste fragen online an, wollen dann aber lieber Papier, obwohl sämtliche Informationen auch digital zur Verfügung stehen", sagt Ellen Rußig, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes, der sich um die Vermarktung der größten Reiseregion in ganz Brandenburg kümmert. Beispiel dafür sei auch die Entdeckertouren-Broschüre mit Tipps für Tagesausflüge, die im vergangenen Jahr 60000 Mal verteilt worden sei.

Zu dieser Zahl kam es unter anderem, weil der Tourismusverband fortwährend mit einem Stand auf der Gartenausstellung in Berlin-Marzahn vertreten war. Auch das Heft "Flanieren in Parks & Gärten" wurde dort unter die Leute gebracht. Ellen Rußig spricht von einem enormen personellen Aufwand, mit dem die Präsenz an 186 Tagen in der Hauptstadt verbunden gewesen sei. Doch er habe sich gelohnt. "Ich denke schon, dass das einen Schub für die Region gebracht hat." Zudem habe man die Kooperation mit den Berliner Bezirken Marzahn-Hellersdorf und auch Treptow-Köpenick vertieft. "Unsere Materialien sind jetzt auch in den dortigen Tourist-Infos erhältlich", erzählt sie.

Die Berliner sind eine wichtige Zielgruppe für die Seenland-Region, nicht nur als Übernachtungsgäste, sondern auch als Tagesausflügler. Eine Milliarde Euro Umsatz mache die Tourismusbranche in der Region jedes Jahr, hätten Institute berechnet, so Ellen Rußig. Die Hälfte des Geldes stamme von Tagesgästen. Werbung in der Hauptstadt macht der Tourismusverband wieder ab Freitag. Dann beginnt auf dem Messegelände die Internationale Grüne Woche. Der Verband ist an allen Tagen an Stand 102 in der Brandenburg-Halle zu finden, wie bewährt gemeinsam mit der Agrargenossenschaft Ranzig.

Weitere Messeauftritte sind dieses Jahr geplant beim LVZ Reisemarkt im Leipziger Hauptbahnhof, bei der Outdoor-Messe free in München, bei der ADFC-Reisemesse in Hamburg, außerdem bei kleineren Veranstaltungen in Berlin-Spandau und am Berliner Ostbahnhof. In der Heimatregion präsentiert sich der Tourismusverband beim Landeserntefest in Neuzelle und an allen Renntagen auf der Galopprennbahn Hoppegarten.

Gästen, die länger als nur einen Tag bleiben wollen, bietet das Gastgeberverzeichnis, der "Urlaubplaner" eine Auswahl von 138 Unterkünften vom Berliner Umland bis an die Oder, vom Luxushotel bis zum einfachen Ferienzimmer. "2,2 Millionen Übernachtungen", nennt Ellen Rußig als Ziel für das neue Jahr. 2016 waren es 2,08 Millionen. Für das vergangene Jahr liegt die Statistik noch nicht vor, die Geschäftsführerin erwartet angesichts der Daten bis Oktober einen Zuwachs von etwa einem Prozent.

Eine Steigerung in noch größerem Umfang könnte es geben, wenn in Bad Saarow, nach Einschätzung von Ellen Rußig "einer der stärksten touristischen Orte in Brandenburg", in einigen Jahren die geplanten neuen großen Hotels fertig sind. Doch die Branche hat auch mit Problemen zu kämpfen. "Arbeitskräfte zu finden, wird immer schwieriger", sagt die Geschäftsführerin. "Manche Gaststätten haben Ruhetage einführen müssen, weil ihnen das Personal fehlt", erzählt sie. In diesem Zusammenhang setzt sie große Hoffnungen in die geplante Hotelfachschule in Fürstenwalde. Bislang gebe es derartige Einrichtungen außer in Berlin nur in Süddeutschland und in Österreich. Doch auch der Verband ist nicht untätig, beispielsweise beteiligt er sich am Mittwoch an einer Ausbildungsbörse in Beeskow und stellt dort Berufe im Tourismus vor.