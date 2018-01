Rodung in Spreeau verwundert Anwohner

Manja Wilde

Spreeau (MOZ) Es sieht fast wie Kahlschlag aus: Alle großen Kiefern sind gefällt. Nur ein paar Laubbäume recken an der Ecke Spreeauer/Spreenhagener Straße noch ihre dünnen Stämme in den Himmel. Auch Montagvormittag knatterten Kettensägen auf der Fläche gegenüber der Spreeauer Feuerwehr. "Wir arbeiten nur die Reste der Verkehrssicherungsmaßnahmen auf", erklärt John Eggert, Chef des gleichnamigen Forstunternehmens. "Keiner weiß so richtig, was hier passiert", sagt Nachbarin Hannelore Baumann. "Der Wind pfeift jetzt mehr, unser Rasen wird nicht mehr so vermoosen", ergänzt ihr Partner.

"Die Fläche bleibt Wald", betont Marika Richter, die vor wenigen Monaten etwa 0,5 Hektar des 0,7 Hektar großen Waldareals erwarb. Die anderen beiden Grundstückseigentümer würden dies genauso sehen. "Wir räumen jetzt alles schön auf, nehmen dann die natürliche Aufforstung wieder vor und pflanzen noch Lindensetzlinge um", sagt Marika Richter. Die Rodung sei zunächst nicht geplant gewesen. "Als ich das Grundstück gekauft hatte, sah ich aber, dass die Bäume ganz schief stehen", erklärt sie. Nachdem Sturm Xavier dann über die Fläche gefegt war, habe sie sich Sorgen um die Verkehrssicherheit für Menschen und Gebäude gemacht - und sich zur Fällung entschlossen.

"Es wird darauf aber nichts gebaut", bekräftigt Marika Richter, Inhaberin des Bauen Beratungscenters in Berlin-Rahnsdorf. Der Wald gehörte zur dahinterliegenden Gewerbefläche, die sie gekauft hat. Auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Areal, auf dem zuletzt die MSB Müggelspree Bau GmbH ihren Sitz hatte, will die Unternehmerin wieder Leben einziehen lassen. "Es bleibt Gewerbefläche, Wohnen ist nicht zulässig", sagt sie. Bevor das Konzept nicht genehmigt sei, wolle sie nicht darüber sprechen. "Ich bin zufrieden, dass was passiert. Es liegt viel brach", sagt Spreeaus Ortsvorsteher Horst Felkel. Er hofft, dass der Wald noch aufgeräumt wird.

"Es handelt sich nicht um einen Kahlschlag", betont Bernd Ziebarth, der zuständige Revierförster der Oberförsterei Erkner. "Es ist gerade noch so im zulässigen Bereich, weil mit dem verbliebenen Unterstand der Kiefern, also Laubbäumen und Sträuchern, im Schnitt 40 Prozent des Bodens bedeckt sind." Großflächige Rodungen seien in ortsnahen Beständen keine Seltenheit, sagt Ziebarth. Zudem seien die Kiefern mehr als 120 Jahre alt gewesen und hätten damit ihr forstwirtschaftliches Endnutzungsalter erreicht. "Die Oberförsterei wird die Entwicklung auf der Fläche aber sorgsam beobachten", kündigt er an.

Marika Richter gehört nicht die gesamte Gewerbefläche. "Die Gesellschaft zur Entwicklung und Sanierung von Altstandorten (GESA) ist seit 2008 im Besitz des Standortes. Das Objekt umfasst eine Fläche von 19106 Quadratmetern", teilt Sprecherin Gudrun Finger mit. Nach der Insolvenz von MSB sei die Fläche an GESA übertragen worden. Die Vermarktung sei für 2018/19 geplant. Es befinde sich nur noch ein Teil des ehemaligen Firmenstandortes im Besitz der GESA.