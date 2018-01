Neuzelle ist dreimal vertreten

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Dreimal hat es Neuzelle in diesem Jahr in den Kreiskalender Oder-Spree geschafft - mit historischen und kulturellen Ansatzpunkten. Zum einen geht es um eine Spurensuche anlässlich des Jubiläums zur Gründung des Klosters vor 750 Jahren. Historisch wird es auch in dem Beitrag, der sich mit der Lehrer- und Priesterausbildung in Neuzelle beschäftigt. Und in einem weiteren Kapitel dreht sich alles um die Oper Oder-Spree, die in zwei Jahrzehnten zu einer festen Marke geworden ist.

Walter Ederer, Marketing-Direktor der Stiftung Stift Neuzelle, nimmt den Leser mit in die Zeit der Klostergründung. Eine kleine Geschichtsstunde. Die Gründung des Klosters sei schlecht vorbereitet gewesen, schreibt er. "Die Stiftungsurkunde ist im Original nicht mehr vorhanden." Begonnen hat die Geschichte 1268, als der Markgraf von Meißen, Heinrich der Erlauchte, die Gründungsurkunde ausstellte. Erstmals urkundlich erwähnt wird das Kloster Neuzelle aber erst 1278. Und auch die Besiedlung zog sich hin. Ederer widmet sich im Fortgang seines Beitrags, der mit vielen Bilder gespickt ist, aber auch der Gestaltung der Anlage.

Um die Konventsgebäude des Klosters geht es später im Kreiskalender erneut: Da macht Detlef Kirchhoff einen Exkurs durch die Lehrer- und Priesterausbildung in Neuzelle. Dabei beleuchtet er vor allem die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Glaubenskämpfe habe es gegeben, erklärt er. Und die hätten in Neuzelle seltsame Formen angenommen.Die Freie Deutsche Jugend und Wallfahrer sind dort beispielsweise aufeinandergeprallt. Das Institut für Lehrerbildung zog 1985 übrigens nach Frankfurt (Oder) um.

Eine vergleichsweise junge Geschichte hat da noch die Oper Oder-Spree in Neuzelle. "Seit 20 Jahren macht Neuzelle Oper und ist Teil dieses Wahnsinns von großen Erwartungen und geringen Mitteln, von steigenden Honorarkosten und technischer Aufrüstung geworden", meint Walter Ederer, der das Kulturereignis mit ins Leben gerufen hat. Im Kreiskalender gibt es einen Überblick über die Inszenierungen und Herausforderungen.