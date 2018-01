Leere Kasse als Wahlkampfthema

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt hat sich eine Bürgerinitiative für eine schuldenfreie Stadt gegründet. Die Initiatoren haben genug von der Dauerfinanzkrise. Von den Oberbürgermeister-Kandidaten fordern sie konkrete Lösungsansätze, um als Stadt wieder handlungsfähig zu werden.

"Viele meckern und machen nichts. Jetzt mit der Wahl gibt es die Chance, etwas zu verändern. Denn einen Favoriten gibt es nicht", sagt Uwe Henning. Zusammen mit Peter Ziegert und Siegfried Fiedler hat der Versicherungsmakler vor wenigen Tagen eine Bürgerinitiative aus der Taufe gehoben, die im Wahlkampf parteiunabhängig vor allem auf eines aufmerksam machen möchte: die hohen Schulden der Stadt.

Tatsächlich hat sich das Minus in der Stadtkasse inzwischen auf rund 131 Millionen Euro summiert. Andererseits plant Frankfurt für 2018 dank spürbarem Sparkurs und steigender Steuereinnahmen erstmals seit 16 Jahren wieder mit einem ausgeglichenen Haushalt. Die Debatte über den Etat hat gerade begonnen. 2032 sollen die Schulden abgebaut sein. Sollen.

Den Vertretern der BI geht das nicht schnell genug. Und an die Versprechungen glauben wollen sie auch nicht. "Vor acht Jahren hatten viele die Hoffnung, dass mit Martin Wilke, einem Vertreter aus der Wirtschaft, die Kehrtwende gelingt. Doch gebessert hat sich die Finanzlage nicht. Die Schulden sind gewachsen. Die Resignation bei vielen ist groß", glaubt Uwe Henning. Als Hauptschuldigen für die finanzielle Misere sieht er dabei nicht zuallererst das Land - sondern die Stadt. Er findet klare Worte. "Wenn eine Firma wirtschaften würde, wie unsere Verwaltung, wäre sie längst pleite."

Denkverbote kennt die Bürgerinitiative keine. Viele Vorschläge wären schon rein rechtlich kaum durchsetzbar. Doch die Initiatoren sagen trotzdem, was sie denken, und wollen damit zum Umdenken anregen. Dazu gehört neben einem Stellenabbau im Rathaus von 100 bis 150 Mitarbeitern auch die Forderung nach einem - zumindest zeitweiligen - Austritt aus der Tarifgemeinschaft der Länder und Kommunen. Dies würde, so hoffen die Vertreter der BI, den regelmäßigen Anstieg bei den Lohnkosten bremsen. "Es darf kein weiteres Stillhalteabkommen zwischen OB, Verdi und Personalrat geben", findet Henning.

Denkbar wäre für ihn sogar ein zeitweiliger Gehaltsverzicht gestaffelt nach Gehaltsgruppen, wie es auch bei der Sanierung von Unternehmen üblich sei. Oder auch eine leistungsabhängige Vergütung. Sein Mitstreiter Peter Ziegert drängt außerdem darauf, dass kein kommunales Eigentum - so wie 2002 das Klinikum - mehr verkauft wird. Er schlägt stattdessen vor, Bürger über finanzielle Beteiligungen an Werten aber auch an den Schulden der Stadt zu beteiligen, zum Beispiel über Fonds.

Darüber hinaus will die Bürgerinitiative Strukturen im Rathaus straffen, Verwaltungsvorgänge durch Digitalisierung effizienter machen, und allgemein "den Service am Bürger wieder in den Mittelpunkt stellen", so Uwe Henning.

Die Wahlforen der kommenden Wochen will die BI nutzen, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen und mit den Kandidaten zum Thema Finanzen ins Gespräch zu kommen. Ob sich die Initiatoren über den 4. März hinaus kommunalpolitisch engagieren, wollen sie erst noch abwarten. Die Resonanz auf den öffentlichen Gründungsaufruf vor wenigen Tagen im Frankfurter Stadtboten sei jedenfalls positiv ausgefallen. Uwe Henning: "Noch wollen wenige aktiv mitmachen, aber viele haben uns Mut gemacht."