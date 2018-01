Chorprojekt im Kirchenkreis Elbe Fläming

Thomas Baake

Wollin (MOZ) Sängerinnen und Sänger werden für das Chorprojekt im Kirchenkreis Elebe Fläing gesucht. Der Probenauftakt findet am Freitag, 19. Januar, im evangelischen Gemeindehaus im sachsen-anhaltinischen Loburg von 18.30 bis 21.30 Uhr statt.Aufgeführt werden soll die Theresienmesse von Joseph Haydn, eine der ganz großen lateinischen Messen der Wiener Klassik. Im ersten Quartal des Jahres sollen die Grundlagen erarbeitet werden. Geprobt wird im Wechsel in Loburg, Möckern und Drewitz. Konzerttermine sind für den April vorgesehen. Sonntag, 15. April, um 14 Uhr in der Turnhalle der Wolliner Grundschule und um 18 Uhr in der Loburger Laurentiuskirche. Eine weitere Aufführung wird es Ende April in Magdeburg geben.

Interessierte sollten Freude an konzertanter Kirchenmusik haben. Die Teilnahme ist kostenlos. Allerdings müssen die Noten zum Preis von sechs Euro (Chorpartitur) erworben werden. Übe-CDs wird es zum Preis von zwei Euro pro Stück geben. Der Verkauf von Noten und CDs erfolgt in den ersten Proben. Die Gesamtleitung des Projekts liegt bei Kantorin Thekla Schönfeld und Kantor Thorsten Fabrizi.

Interesserenten können sich bei Kantor Fabrizi per Telefon unter 0179/4972360 oder per E-Mail an fabrizi@gmx.de weitere Informationen holen oder sich für das Projekt anmelden.